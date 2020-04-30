В Улан-Удэ военный ансамбль спел для врачей «инфекционки»

Врачи, борющиеся с коронавирусом, смотрели выступления из окон больницы
Сводный ансамбль «Селенга», состоящий из военнослужащих оркестровых подразделений, исполнил военные и фронтовые песни для врачей инфекционной больницы в Улан-Удэ.
Патриотическая акция была посвящена празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Военные артисты исполнили известные фронтовые песни разных времён, в частности, «Катюша», «От героев былых времён», «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате», «День Победы».
Медицинский персонал собрался у окон больницы и с большим удовольствием послушали популярные музыкальные композиции.
Первый концерт с участием военных солистов ансамбля «Селенга» недавно состоялся в спальном районе Улан-Удэ. На балконах многоквартирных жилых домов собрались жители, находящиеся на самоизоляции. Они с интересом наблюдали, слушали фронтовые песни и подпевали.
В состав группы «Селенга» входят вокалисты и профессиональные музыканты, владеющие игрой на различных музыкальных инструментах, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
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