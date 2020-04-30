 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Апреля

29 Апреля

Популярное

В Улан-Удэ военный ансамбль спел для врачей «инфекционки»

В Улан-Удэ военный ансамбль спел для врачей «инфекционки»
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Врачи, борющиеся с коронавирусом, смотрели выступления из окон больницы

Сводный ансамбль «Селенга», состоящий из военнослужащих оркестровых подразделений, исполнил военные и фронтовые песни для врачей инфекционной больницы в Улан-Удэ.

Патриотическая акция была посвящена празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Военные артисты исполнили известные фронтовые песни разных времён, в частности, «Катюша», «От героев былых времён», «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате», «День Победы».

Медицинский персонал собрался у окон больницы и с большим удовольствием послушали популярные музыкальные композиции.





Первый концерт с участием военных солистов ансамбля «Селенга» недавно состоялся в спальном районе Улан-Удэ. На балконах многоквартирных жилых домов собрались жители, находящиеся на самоизоляции. Они с интересом наблюдали, слушали фронтовые песни и подпевали.



В состав группы «Селенга» входят вокалисты и профессиональные музыканты, владеющие игрой на различных музыкальных инструментах, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

военнослужащие концерт коронавирус инфекционная больница
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ военный ансамбль спел для врачей «инфекционки»
В Улан-Удэ военный ансамбль спел для врачей «инфекционки»
Общество, 30.04.2020
Врачи, борющиеся с коронавирусом, смотрели выступления из окон больницы
В Бурятии студенты-медики вступили в борьбу с коронавирусом
В Бурятии студенты-медики вступили в борьбу с коронавирусом
Общество, 30.04.2020
50 врачей-ординаторов и 100 студентов мединститута помогают в борьбе с коронавирусом
В Улан-Удэ ветеранам войны вручили юбилейные медали
В Улан-Удэ ветеранам войны вручили юбилейные медали
Общество, 30.04.2020
Получившим юбилейные медали ветеранам 93, 94 и 95 лет
В Бурятии запустили челлендж «БурМоДэнс 2»
В Бурятии запустили челлендж «БурМоДэнс 2»
Общество, 30.04.2020
На этот раз пользователям предлагают повторить заводной танец под песню «Глобальный ёхор»
Жители Иркутской области поднимут гири более 27 тысяч раз
Жители Иркутской области поднимут гири более 27 тысяч раз
Общество, 30.04.2020
В Иркутской области пройдёт всероссийская спортивная онлайн-акция «Рекорд Победы»
По заповедникам Бурятии устроили виртуальное путешествие
По заповедникам Бурятии устроили виртуальное путешествие
Общество, 30.04.2020
Пейзажи с высоты птичьего полёта можно увидеть, не выходя из дома
Уникальный бурятский спортсмен осваивает «робо-руки»
Уникальный бурятский спортсмен осваивает «робо-руки»
Общество, 30.04.2020
Михаил Асташов выложил интересное видео со своей тренировки
Жителей Бурятии освободили от оплаты за капремонт
Жителей Бурятии освободили от оплаты за капремонт
Общество, 30.04.2020
Однако перерасчёт всё же будет в ближайшие три года
В Забайкалье слепые швеи сшили 16 тысяч масок
В Забайкалье слепые швеи сшили 16 тысяч масок
Общество, 30.04.2020
Пошив средств индивидуальной защиты центр общества слепых начал в конце марта
В Бурятии сотрудники ГИБДД ловили лихачей «Бинаром»
В Бурятии сотрудники ГИБДД ловили лихачей «Бинаром»
Общество, 30.04.2020
В Прибайкальском районе состоялось профилактическое мероприятие «Скорость»
Лесники убрали мусор вдоль обочин Байкальского тракта
Лесники убрали мусор вдоль обочин Байкальского тракта
Общество, 30.04.2020
По словам специалистов, это самый сложный этап
Россияне назвали самой важной поправкой в Конституцию доступность и качество медпомощи
Россияне назвали самой важной поправкой в Конституцию доступность и качество медпомощи
Общество, 30.04.2020
Результаты исследования озвучил всероссийский центр изучения общественного мнения
В Забайкалье и Иркутской области выросло число случаев заражения коронавирусом
В Забайкалье и Иркутской области выросло число случаев заражения коронавирусом
Общество, 30.04.2020
В этих двух регионах вылечилось практически одинаковое количество пациентов
В Бурятии турбаза сбрасывала сточные воды прямо в лес
В Бурятии турбаза сбрасывала сточные воды прямо в лес
Общество, 30.04.2020
В результате произошло заболачивание и загрязнение почвы
В Сотниково военные восстанавливают памятник героям войны
В Сотниково военные восстанавливают памятник героям войны
Общество, 30.04.2020
К памятнику односельчанам, не вернувшимся с войны, возложат венки в День Победы

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^