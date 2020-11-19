У жителя Бурятии исключили фиктивный стаж работы

Мужчину незаконно трудоустроил глава поселения



В 2018 году Тарбагатайский районный суд Бурятии вынес постановление по уголовному делу в отношении главы одного из сельских поселений района. Он признан виновным в служебном подлоге. Из корыстной заинтересованности он фиктивно трудоустроил на должность водителя администрации родственника супруги, который фактически не трудился. Период работы в мужчине незаконно включён в стаж, учитываемый при назначении пенсии.



- В связи с этим прокурор района предъявил в суд исковое заявление о признании незаконным включение указанного периода в страховой стаж и обязании администрации поселения предоставить в специализированные органы уточняющие сведения об отсутствии у гражданина стажа работы в период фиктивного трудоустройства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Суд удовлетворил требования. Решение вступило в законную силу.



Незаконно полученная заработная плата виновным возвращена в бюджет муниципального образования.

