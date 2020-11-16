Улан-удэнцы ринулись сдавать плазму для больного ковидом врача

Сообщалось, что медик находится в тяжёлом состоянии
Несколько дней назад в социальных сетях и мессенджерах стремительно начала распространяться информация о том, что врачу, анестезиологу-реаниматологу из республиканского перинатального центра Ардану Б. требуется антиковидная плазма.
- Он очень хороший человек и замечательный специалист. Он помог многим малышам нашей республики. Сейчас находится в инфекционной больнице в тяжёлом состоянии. Обращаться на станцию переливания, - говорилось в тревожных сообщениях жителей Улан-Удэ.
Как оказалось, довольно быстро вопрос был решён - горожане оперативно откликнулись на призыв.
- Для данного пациента плазма была выдана по заявке медицинской организации своевременно, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе станции переливания крови.
Также здесь добавили, что всего в республике антиковидную плазму сдали 87 доноров. На сегодня выдано 127 доз плазмы, содержащей антитела к COVID-19, для 97 больных.
Число доноров выросло: на прошлой неделе сообщалось о 80 жителях, сдавших антиковидную плазму.
- Для того, чтобы стать донором антиковидной плазмы нужно находиться в возрастной категории от 18 до 50 лет, иметь вес не менее 50 кг. Донором может стать человек, который переболел коронавирусной инфекцией лёгкой или средне-тяжёлой формы (подтвердить это официальным медицинским заключением). Важно, чтобы у донора клинические и биохимические анализы были в норме, не имелись противопоказания к донорству. Сдать плазму можно не ранее, чем через месяц после выписки из стационара или получения выписки при лечении на дому, после пневмонии – через полгода, - поясняет заместитель главного врача по медицинской работе станции переливания крови Марина Бутуханова.
Для визита в службу крови с целью сдачи плазмы, содержащей антитела к COVID-19, требуется предварительная запись. Записаться на приём можно через сайт brspk03.ru. Консультации по телефону 8(3012) 43-72-34. Необходимо ознакомиться с противопоказаниями к донорству.
Улан-удэнцы ринулись сдавать плазму для больного ковидом врача
Общество, Фото:
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