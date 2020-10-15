В Улан-Удэ обсуждение ликвидации фенольного озера получилось бурным



Ликвидацию фенольного озера вчера обсуждали на конференции, которая состоялась в правительстве Бурятии. Из-за пандемии большинство желающих – общественники, журналисты, учёные – были подключены с помощью Zoom.



Напомним, Улан-Удэнский локомотиво-вагоноремонтный завод скопил фенольное озеро с 1930-х годов. Отходы – токсичный фенол – образовывались в результате работы газогенераторной станции. В 2005 году станция перестала существовать. Но отстойник нефтепродуктов остался, и грозит отравлением подземных вод города. По результатам инженерных изысканий площадь загрязнений фенольного отстойника составляет более 3,3 га.



Недавно было рассказано о том, как планируется Недавно было рассказано о том, как планируется ликвидировать озеро. Также сообщалось, что 15 сентября в рамках общественных обсуждений проектировщиками ЗАО «Безопасные Технологии» были представлены проектные решения и материалы оценки воздействия на окружающую среду. Проект был положительно оценен профессиональным научным сообществом, включая предварительные оценки действующих независимых экспертов государственной экологической экспертизы, присутствовавших на заседании. По результатам слушаний принято решение одобрить намечаемую деятельность по обезвреживанию отстойника-накопителя и рекультивации нарушенных земель с учетом замечаний и предложений.



Проекту ещё предстоит получить всестороннюю оценку соблюдения экологического законодательства, воздействия на окружающую среду и мер защиты населения от намечаемой деятельности при прохождении государственной экологической экспертизы.



Работали в течение двух лет



В начале конференции участникам напомнили, что работа по этому проекту идёт давно – на протяжении двух лет. «Работала рабочая группа, мы также участвовали в этой рабочей группе. Стоит отметить, что вся реализация проекта осуществляется за счёт средств заказчика без привлечения бюджетного финансирования», - подчеркнул зампред правительства Алексей Мишенин.



- Действительно, мы в течение 2 лет в открытом формате со всеми участниками, всех приглашали, со всеми обсуждали, на стадии формирования технического задания по этому проекту, на стадии обсуждения всех принимаемых решений, которые были, на тех технологических цепочках, которые сегодня были предоставлены, и на основании чего было принято решение – уже непосредственно по выбранной технологии. Если есть у участников конференции есть запрос на более глубокое открытие всей технологической цепочки, у нас подключены коллеги из «Безопасных технологий», готовы ответить на вопросы для того, чтобы ни у кого не возникло тени сомнения по реализации данного проекта, - добавил начальник департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля ОАО «РЖД» Петр Потапов.



Проектировщики уверяют, что использовались наработанные материалы предыдущих лет, и все изыскания были проанализированы.



- Хотел бы снять сразу несколько вопросов, которые были направлены нам ранее. Это после анализов текущего состояния - влияние объекта на реку Уда, то есть те пробы, которые были проведены, не подтверждены. Воздействие отстойником-накопителя на Лазовское месторождение подземных вод также не обнаружено. В данном случае гидравлической связи нет, и именно с этим связаны многие вопросы, которые к нам поступали. Мы рассчитываем, что сохраним те обстоятельства, которые на сегодня есть, - отметил Константин Ладыгин, генеральный директор ЗАО «Безопасные технологии».



В компании сообщили, каменноугольная смесь в этом озере определена как неопасные отходы. Отмечают, были проведены соответствующие анализы.



- Для проектирования использовались наилучшие доступные технологии, это очень важный фактор. На сегодняшний день уже есть официально утвержденные Росстандартом информационно-технические справочники, в рамках которых технологии описаны, и которые принимаются сегодня к работе. Те решения, которые сегодня показаны, они были отработаны на лабораторной опытной промышленной установке с использованием тех материалов, которые получены. Каменноугольная смесь, которая на сегодня находится в этом озере, определена как неопасные отходы 4-5 класс. Сегодня проведены анализы в полном объеме, и данных анализов достаточно для того, чтобы сделать выводы, что это неопасный вид смесей, - подробно пояснил Константин Ладыгин.



Рассказали также о выбранной технологии пиролиза, отметив, что она применяется в многочисленных местах.



- Технология пиролиза применяется в многочисленных местах для переработки отходов, сырья. Технология пиролиза известна, именно применительно к нефтесодержащим отходам она применяется уже сегодня в ведущих нефтегазовых компаниях нашей страны. Согласно тому же справочнику наилучших доступных технологий 2009 и 2015 годов технология пиролиза для переработки отходов представлена во всех федеральных округах. Более того, установки, выпускаемые на территории РФ, они приобретаются за рубеж для использования, в том числе в Израиль. Непосредственно объекты переработки каменноугольной смолы аналогичного состава реализованы в Кемеровской области, - объяснила главный эколог проекта Олеся Епинина.



В ходе конференции возник вопрос о вредных выбросах в атмосферу при применении технологии. Разработчики рассказали интересующимся о нюансах этого вопроса.



- Вредные выбросы присутствуют. Понятия «вредный» в рамках законодательства также ограничены. Сравнительно с рядом стоящей ТЭЦ наши показатели составляют менее 5%, я имею в виду нагрузку дополнительную. Обращаю внимание, что в рамках этих же действий сегодня идет снижение влияния на окружающую среду внутри самого «Локотеха» (Улан-Удэнский ЛВРЗ), так как предусмотрена экологическая программа. Именно в рамках этой программы снижение выбросов на заводе благодаря модернизации, временное повышение на данном озере нивелируют друг друга, - также разъяснил генеральный директор ЗАО «Безопасные технологии».



Полярные мнения



Эксперты высказались полярно. Главный гидрогеолог ООО «Недра-Геомониторинг» Людмила Кислицына высказалась положительно о проекте.



- Я 40 лет посвятила гидрогеологии Бурятии, 25 лет из них принимала непосредственное участие в исследованиях фенольного озера. Могу с полной уверенностью сказать, что переработка смолы и загрязнённых грунтов на территории, прилегающей к техногенному объекту, является самым целесообразным способом, так же, как и метод пиролиза. Перенос отходов не допустим в связи с высоким риском распространения отходов в окружающей среде, в случае открытого попадания в почву, - выразила свое мнение Людмила Кислицина.



Председатель правления Экологического союза Семён Гордышевский из Санкт-Петербурга утверждает, что в озере не простые отходы.



- Здесь не простые отходы, это не резиновые покрышки, которые легко подвергаются пиролизу, это обводненные отходы. Здесь не только фенол есть, трансформаторное масло еще упоминается. То есть здесь состав непростой, - объяснил он свою позицию.



Об опасности фенольного озера говорят и эксперты из Иркутска.



- В 2012 году по госзаказу министерства природы России и отдельно премьер-министра тогдашнего мы проводили, сидящие здесь, оценку накопленного экологического ущерба на Байкальской природной территории. Я не буду говорить по всем объектам, это гигантская работа была, 8 томов, по Улан-Удэ мы представили вот этот объект как один из самых опасных для города. Но тогда нас не восприняли – мы выступали перед общественностью, минприроды. И тогда мы уже сказали, что надо отдельно рассматривать водную массу, загрязнённую фенолами и трансформаторным маслом, отдельно загрязнённый грунт, сделать полную гидрогеологическую оценку и сделать оценку, насколько близко прошло загрязнение до Уды, - сказал Александр Сутурин, представитель ассоциации «Альянс Байкальский».



На конференции отметили, что все замечания, пожелания и предложения от местных жителей еще принимаются рабочей группой проекта до 15 октября.



Проекту ещё предстоит получить всестороннюю оценку соблюдения экологического законодательства, воздействия на окружающую среду и мер защиты населения от намечаемой деятельности при прохождении экологической госэкспертизы.



И только после этого предусмотрено прохождение главной государственной экспертизы и разработка рабочей документации



