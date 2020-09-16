Площадку обеззараживания устроят на территории самого фенольного озера
В Улан-Удэ на общественных слушаниях представили проект рекультивации фенольного отстойника на территории ЛВРЗ. О том, как решено ликвидировать так называемое фенольное озеро, рассказали в пресс-службе ВСЖД.
Площадку обезвреживания предполагается обустроить непосредственно на территории отстойника. Это позволит минимизировать негативное воздействие на дорожно-транспортную сеть и воздух.
Для утилизации каменноугольной смолы и сильнозагрязнённых грунтов планируется использовать установки термической деструкции. Пройдя через них, очищенный грунт будет возвращаться обратно в котлованы. Для обработки поверхностных стоков фенольного отстойника будет применён процесс фильтрации и термического обезвреживания.
- Выбранное техническое решение подтверждено результатами научных исследований. Проект разработан с использованием наилучших доступных технологий, - заявили в ВСЖД.
После общественных слушаний проект ликвидации фенольного отстойника будет направлен на прохождение Главгосэкспертизы. Провести работы по рекультивации отстойника предполагается в течение двух лет.
Как сообщал «Байкал-Daily», Улан-Удэнский локомотиво-вагоноремонтный завод скопил фенольное озеро с 1930-х годов. Отходы – токсичный фенол – образовывались в результате работы газогенераторной станции. В 2005 году станция перестала существовать. Но отстойник нефтепродуктов остался, и грозит отравлением подземных вод города. По результатам инженерных изысканий площадь загрязнений фенольного отстойника составляет более 3,3 га.
В Улан-Удэ рассказали, как ликвидируют фенольное озеро
Общество, Фото:
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