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В Иркутске идут проверки высотных жилых домов

В Иркутске идут проверки высотных жилых домов
Общество,  Фото:pixabay.com
В ходе рейдов уже зафиксированы нарушения

В Иркутске до конца июля проверят 161 многоквартирный жилой дом свыше 16 этажей. В состав комиссий по профилактическому рейдовому осмотру входят представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы, правоохранительных органов, управляющих компаний, службы по делам ГОЧС и ОПБ МКУ «Безопасный город». Кроме этого, по поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в рейдах участвуют специалисты комитетов по управлению городскими округами.

Члены комиссии проверяют состояние пожарной сигнализации, оборудование для тушения пожара, эвакуационные пути, пожарные выходы, системы дымоудаления, выходы на кровлю, санитарное состояние подвалов, кровель, лестничных клеток.

По результатам проверки 20 многоквартирных домов в Ленинском округе существенных замечаний не выявлено. В Октябрьском округе проверено 30 домов, при этом зафиксирован ряд нарушений. В частности, неисправность пожарной сигнализации, системы дымоудаления, оборудование самовольных кладовых на лестничных площадках и в подвалах, загромождение пожарных выходов и другое.

– Все имеющиеся нарушения должны устранять компании, занимающиеся управлением домами: УК, ТСЖ, ЖСК. Результаты проверки направят в прокуратуру города, областное управление надзорной деятельности. При необходимости будут применены меры административного воздействия, – пояснил глава Октябрьского округа Владимир Преловский.

Проверки в Октябрьском округе Иркутска продолжатся 28 и 29 июля, до 30 июля завершат осмотры высотных МКД в Свердловском округе, на 24 июля запланированы рейды по жилым домам Правобережного округа. Проверки проводятся по поручению врио губернатора области Игоря Кобзева, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
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