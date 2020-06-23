 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Июня

22 Июня

Популярное

«Это реальная опасность»: Медики Бурятии станут наблюдателями на голосовании по правкам в Конституцию

«Это реальная опасность»: Медики Бурятии станут наблюдателями на голосовании по правкам в Конституцию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Медицинские группы из членов комиссии и наблюдателей будут следить за голосованием в стационарах и обсерваторах

В настоящий момент оформлены документы на 3509 общественных наблюдателей на голосовании по поправкам в Конституцию. Набор будет длится до 29 июня, сообщил сегодня председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров.

Он отметил, что голосование проходит в сложнейших условиях и ограничения еще не отменены, ситуация, по его словам, беспрецедентная. Однако конституционным правом проголосовать обеспечены все, в том числе болеющие коронавирусом и контактные лица.

Как сообщал «Байкал-Daily», больные и контактные лица смогут проголосовать непосредственно в медучреждениях, а для общественного контроля будут привлекаться специальные медицинские группы, в составе которых члены избирательной комиссии, являющиеся медработниками, и наблюдатели, также являющиеся медиками.

Особые медицинские группы на голосование направляет Медицинская палата Бурятии. В настоящий момент документы оформлены на 51 наблюдателя-медика.

- Голосование проходит в очень необычных и сложных условиях, в условиях продолжающейся пандемии. В настоящий момент 529 больных находятся в стационарах, 336 на амбулаторном лечении, 62 человека в обсерваторах и 1316 контактных лиц. Все участки для голосования в лечебных учреждениях обеспечены наблюдателями-медиками – всего 150 человек. Всю работу, которая связана с охватом больных и контактных, планируем сделать в три дня до 1 июля. Далее наши врачебные группы будут работать с вновь прибываемыми больными, - рассказал председатель Медицинской палаты Бурятии Александр Иринчеев.

Он добавил, что наблюдатели опытные, и заверил, что Медицинская палата в силах справиться с поставленной задачей.

- Работать с заражёнными – это реальная опасность. Медицинские работники проявляют высокую гражданскую ответственность, зная приемы защиты, они идут на эту ответственную работу. Нагрузка на них огромная сегодня, хочется выразить медикам огромную признательность, - сказал председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров.





Конституция коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Это реальная опасность»: Медики Бурятии станут наблюдателями на голосовании по правкам в Конституцию
«Это реальная опасность»: Медики Бурятии станут наблюдателями на голосовании по правкам в Конституцию
Общество, 23.06.2020
Медицинские группы из членов комиссии и наблюдателей будут следить за голосованием в стационарах и обсерваторах
10 специалистов Роспотребнадзора из Бурятии наградили за борьбу с COVID-19
10 специалистов Роспотребнадзора из Бурятии наградили за борьбу с COVID-19
Общество, 23.06.2020
Они получили орден Пирогова и медаль Луки Крымского
В Иркутской области более 6 тысяч случаев заболевания коронавирусом
В Иркутской области более 6 тысяч случаев заболевания коронавирусом
Общество, 23.06.2020
В регионе изменилась статистика по летальным случаям
В Бурятии борт Ми-8 перебрасывает десантников на лесные пожары
В Бурятии борт Ми-8 перебрасывает десантников на лесные пожары
Общество, 23.06.2020
Воздушное судно также проводит мониторинг лесопожарной обстановки
В Улан-Удэ из-за коронавируса застрял цирк
В Улан-Удэ из-за коронавируса застрял цирк
Общество, 23.06.2020
Многие горожане видели в центре Улан-Удэ цирк, застрявший в городе из-за коронавируса. Как переживает цирк нелёгкое время, как себя сейчас чувствуют звери, и детёныши каких животных родились здесь за время разразившейся в стране пандемии, узнавал «Байкал-Daily»
В Бурятии добровольцев наградили за поиски пропавших детей
В Бурятии добровольцев наградили за поиски пропавших детей
Общество, 23.06.2020
Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» нашли ночью двух потерявшихся мальчиков
Федерация этноспорта Бурятии: «Чтобы до мурашек пробирало и долетело до самой отдалённой деревни»
Федерация этноспорта Бурятии: «Чтобы до мурашек пробирало и долетело до самой отдалённой деревни»
Общество, 23.06.2020
Президент федерации этноспорта Бурятии рассказал о своём видении развития национальных видов спорта
На дорогах Бурятии задержали 19 пьяных водителей
На дорогах Бурятии задержали 19 пьяных водителей
Общество, 23.06.2020
Четырём из них грозит уголовная ответственность
В Бурятии местами до 28 градусов тепла
В Бурятии местами до 28 градусов тепла
Общество, 23.06.2020
Однако в некоторых районах республики возможен град
В Улан-Удэ открыла двери для читателей детско-юношеская библиотека
В Улан-Удэ открыла двери для читателей детско-юношеская библиотека
Общество, 22.06.2020
При входе проверяется температура и наличие средств индивидуальной защиты
В Иркутске эвенкийский Новый год отпраздновали онлайн
В Иркутске эвенкийский Новый год отпраздновали онлайн
Общество, 22.06.2020
В рамках Икэнипкэ были определены победители двух творческих конкурсов
75 семей Забайкалья получат медаль «За любовь и верность»
75 семей Забайкалья получат медаль «За любовь и верность»
Общество, 22.06.2020
Наибольшее число награждённых будет в Чите и Читинском районе
В Бурятии стартовал интернет-конкурс семейных традиций
В Бурятии стартовал интернет-конкурс семейных традиций
Общество, 22.06.2020
Голосование за понравившийся ролик проходит по 26 июня включительно
Ветераны и силовики проведут на Байкале вёсельную эстафету
Ветераны и силовики проведут на Байкале вёсельную эстафету
Общество, 22.06.2020
Заплыв на лодке состоится от посёлка Листвянка до посёлка Танхой

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^