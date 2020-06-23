«Это реальная опасность»: Медики Бурятии станут наблюдателями на голосовании по правкам в Конституцию

Медицинские группы из членов комиссии и наблюдателей будут следить за голосованием в стационарах и обсерваторах



В настоящий момент оформлены документы на 3509 общественных наблюдателей на голосовании по поправкам в Конституцию. Набор будет длится до 29 июня, сообщил сегодня председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров.



Он отметил, что голосование проходит в сложнейших условиях и ограничения еще не отменены, ситуация, по его словам, беспрецедентная. Однако конституционным правом проголосовать обеспечены все, в том числе болеющие коронавирусом и контактные лица.



Как сообщал «Байкал-Daily», больные и контактные лица смогут проголосовать непосредственно в медучреждениях, а для общественного контроля будут привлекаться специальные медицинские группы, в составе которых члены избирательной комиссии, являющиеся медработниками, и наблюдатели, также являющиеся медиками.



Особые медицинские группы на голосование направляет Медицинская палата Бурятии. В настоящий момент документы оформлены на 51 наблюдателя-медика.



- Голосование проходит в очень необычных и сложных условиях, в условиях продолжающейся пандемии. В настоящий момент 529 больных находятся в стационарах, 336 на амбулаторном лечении, 62 человека в обсерваторах и 1316 контактных лиц. Все участки для голосования в лечебных учреждениях обеспечены наблюдателями-медиками – всего 150 человек. Всю работу, которая связана с охватом больных и контактных, планируем сделать в три дня до 1 июля. Далее наши врачебные группы будут работать с вновь прибываемыми больными, - рассказал председатель Медицинской палаты Бурятии Александр Иринчеев.



Он добавил, что наблюдатели опытные, и заверил, что Медицинская палата в силах справиться с поставленной задачей.



- Работать с заражёнными – это реальная опасность. Медицинские работники проявляют высокую гражданскую ответственность, зная приемы защиты, они идут на эту ответственную работу. Нагрузка на них огромная сегодня, хочется выразить медикам огромную признательность, - сказал председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров.











