«Это реальная опасность»: Медики Бурятии станут наблюдателями на голосовании по правкам в Конституцию

Медицинские группы из членов комиссии и наблюдателей будут следить за голосованием в стационарах и обсерваторах
В настоящий момент оформлены документы на 3509 общественных наблюдателей на голосовании по поправкам в Конституцию. Набор будет длится до 29 июня, сообщил сегодня председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров.
Он отметил, что голосование проходит в сложнейших условиях и ограничения еще не отменены, ситуация, по его словам, беспрецедентная. Однако конституционным правом проголосовать обеспечены все, в том числе болеющие коронавирусом и контактные лица.
Как сообщал «Байкал-Daily», больные и контактные лица смогут проголосовать непосредственно в медучреждениях, а для общественного контроля будут привлекаться специальные медицинские группы, в составе которых члены избирательной комиссии, являющиеся медработниками, и наблюдатели, также являющиеся медиками.
Особые медицинские группы на голосование направляет Медицинская палата Бурятии. В настоящий момент документы оформлены на 51 наблюдателя-медика.
- Голосование проходит в очень необычных и сложных условиях, в условиях продолжающейся пандемии. В настоящий момент 529 больных находятся в стационарах, 336 на амбулаторном лечении, 62 человека в обсерваторах и 1316 контактных лиц. Все участки для голосования в лечебных учреждениях обеспечены наблюдателями-медиками – всего 150 человек. Всю работу, которая связана с охватом больных и контактных, планируем сделать в три дня до 1 июля. Далее наши врачебные группы будут работать с вновь прибываемыми больными, - рассказал председатель Медицинской палаты Бурятии Александр Иринчеев.
Он добавил, что наблюдатели опытные, и заверил, что Медицинская палата в силах справиться с поставленной задачей.
- Работать с заражёнными – это реальная опасность. Медицинские работники проявляют высокую гражданскую ответственность, зная приемы защиты, они идут на эту ответственную работу. Нагрузка на них огромная сегодня, хочется выразить медикам огромную признательность, - сказал председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров.
«Это реальная опасность»: Медики Бурятии станут наблюдателями на голосовании по правкам в Конституцию
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Это реальная опасность»: Медики Бурятии станут наблюдателями на голосовании по правкам в Конституцию
Медицинские группы из членов комиссии и наблюдателей будут следить за голосованием в стационарах и обсерваторах
Они получили орден Пирогова и медаль Луки Крымского
В регионе изменилась статистика по летальным случаям
Воздушное судно также проводит мониторинг лесопожарной обстановки
«В двух руках поэма», - описал Даши Намдаков
Многие горожане видели в центре Улан-Удэ цирк, застрявший в городе из-за коронавируса. Как переживает цирк нелёгкое время, как себя сейчас чувствуют звери, и детёныши каких животных родились здесь за время разразившейся в стране пандемии, узнавал «Байкал-Daily»
Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» нашли ночью двух потерявшихся мальчиков
Президент федерации этноспорта Бурятии рассказал о своём видении развития национальных видов спорта
Четырём из них грозит уголовная ответственность
Однако в некоторых районах республики возможен град
При входе проверяется температура и наличие средств индивидуальной защиты
В рамках Икэнипкэ были определены победители двух творческих конкурсов
Наибольшее число награждённых будет в Чите и Читинском районе
Голосование за понравившийся ролик проходит по 26 июня включительно
Заплыв на лодке состоится от посёлка Листвянка до посёлка Танхой