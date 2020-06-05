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Минобороны направит в Забайкалье госпиталь для борьбы с COVID

Минобороны направит в Забайкалье госпиталь для борьбы с COVID
Общество, 
Планируется развернуть около 100 коек

Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны страны развернуть госпиталь для борьбы с коронавирусом в Забайкальском крае. Соответствующее заявление президент сделал на совещании с постоянными членами совета безопасности.

- Хотел бы обратить внимание на рост числа заболевших в Забайкальском крае: динамика там пока сложная, и с учётом этого нужно максимально быстро помочь региону, и прежде всего, конечно, речь идёт о возможностях системы здравоохранения. Мы уже несколько раз применяли возможности вооружённых сил, министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией – и за границей, и у нас в стране. Поэтому прошу министра обороны незамедлительно приступить и к развёртыванию соответствующих структур госпиталя в данном случае в Забайкалье – госпиталя, укомплектованного всем необходимым оборудованием и специалистами для оказания помощи больным коронавирусом, - подчеркнул президент.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подчеркнул, что госпиталь региону необходим из-за нестабильной эпидемиологической ситуации.

- Существует риск роста количества заболевших. Федеральный центр нам уже помогал финансами, средствами защиты для медиков и оснащения медицинских учреждений. К нам отправляли специалистов из Москвы для выработки правильной тактики, передавали лучший опыт лечения коронавирусных больных. И в этой ситуации мы обратились для того, чтобы развернуть дополнительные койки для больных в случае неблагоприятного развития ситуации, - сказал он.

Этот госпиталь решили разместить на территории Читы, где сейчас, по словам Осипова, наблюдается дефицит хорошо оснащённых коек.

Планируется, что госпиталь развернут примерно на 100 коек, полностью оснащенный аппаратами ИВЛ и кислородной поддержкой. С возможностью увеличения коечного фонда, если в этом возникнет потребность.

Ранее в регион прибыла бригада московских врачей для помощи забайкальским специалистам в борьбе с коронавирусом. В составе бригады в Читу прибыли шесть человек – хирург, пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и реанимационная медсестра, которые имеют большой опыт работы в моногоспиталях федерального центра. Они привезли средства индивидуальной защиты для работы в красной зоне, медоборудование, лекарственные препараты. Медики работают в моностационаре на базе первой городской больницы в Чите.

На 4 июня в Забайкалье подтверждён 1321 случай заражения коронавирусной инфекцией, 64 из них за последние сутки. За 3 июня 75 человек выписаны из больниц, всего выздоровели 708, сообщили в пресс-службе краевого правительства.





минобороны коронавирус
 
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