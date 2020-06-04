В Иркутской области контрабандой вывезли пиломатериал на 134 млн

Расследуется уголовное дело



В Иркутской области расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов, совершённая организованной группой в крупном размере».



По версии следствия, с 2016 по 2018 годы члены организованной преступной группы, действовавшей на территории Иркутской области, через подставные фирмы незаконно вывезли из Российской Федерации через таможенную границу стратегически важные ресурсы: пиломатериал хвойных пород из сосны обыкновенной, ели и пихты, а также лиственных пород из берёзы. Объём вывезенной древесины составил более 15 000 м³ стоимостью свыше 134 миллионов рублей.



Трое участников преступной группы задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.



- В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.





