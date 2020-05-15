Медсёстры сами определяют дату и время
Согласно распоряжению Роспотребнадзора от 21 апреля, в поликлиниках возобновлена плановая вакцинация детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.
- В городской поликлинике №1 проводится вакцинация по национальному календарю. Прививаем ребятишек против дефтерии, коклюша, столбняка, кори, паратита, краснухи, гепатита В, против клещевого энцефалита,- рассказала заместитель главного врача по оказанию медицинской помощи детскому населению Марина Батоева.
Медицинская сестра индивидуально определят дату и время для каждого малыша. Вакцинация проводится в двух прививочных кабинетах с интервалом 25 минут во избежание скопления народа. Также в поликлинике используются индивидуальные средства защиты и антисептики.
В Бурятии возобновили плановую вакцинацию детей
Общество, Фото:
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