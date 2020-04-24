Результаты анализов озвучил главный санитарный врач Бурятии
У девочки, рождённой от заражённой коронавирусом матери, анализы на COVID-19 оказались отрицательными. Об этом вечером в пятницу сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.
- Дорогие друзья! Как мы уже сообщали, вчера у женщины с диагнозом COVID-19 родился ребёнок. У него были отобраны анализы и проведены исследования в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» на новую коронавирусную инфекцию. Сейчас пришли результаты - отрицательные! Все необходимые меры для благополучного родоразрешения были предприняты, - поделился он.
Сергей Ханхареев также пожелал скорейшего восстановления и здоровья маме и малышке.
Как сообщал «Байкал-Daily», женщина родила накануне. Врачи, принимавшие роды, были в защитных костюмах. Сами роды проходили в отдельном боксе.
Женщина узнала о своём диагнозе всего несколько дней назад, когда вызвала врача из-за симптомов ОРВИ.
В Бурятии у рождённой от заражённой матери нет коронавируса
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В регионе стартовал стихотворный конкурс «Сэдьхэл»
Рекордный объём личинок байкальского омуля зафиксирован за осенний нерест
Александр Сорошкин прошёл отборочный этап международного творческого фестиваля «Шаг навстречу!»
Заявки и видео принимаются до 29 мая
В Родительский день полиция может перекрыть подъездные дороги
Работы будут закончены ко Дню Победы
Он будет расположен в 20 км от Ангарска
Поэтический конкурс был посвящён ученому и врачу Петру Бадмаеву
Подобное решение стало одной из мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Предлагается сотрудничество с поставщиками промышленной и сельскохозяйственной продукции
Добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов запрещается в период с распаления льда по 20 июня
Для школьников проводят вебинары и онлайн-уроки
Также мужчина выбросил мусор на обочине
Для усложнения задачи во время «прочёсывания» местности и выбора позиций снайперам поступают различные вводные
Кроме него. в машине на переднем сиденье без детского удерживающего устройства находился 5-летний ребёнок