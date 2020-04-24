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В Бурятии у рождённой от заражённой матери нет коронавируса

В Бурятии у рождённой от заражённой матери нет коронавируса
Общество,  Фото:pixabay.com
Результаты анализов озвучил главный санитарный врач Бурятии

У девочки, рождённой от заражённой коронавирусом матери, анализы на COVID-19 оказались отрицательными. Об этом вечером в пятницу сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.

- Дорогие друзья! Как мы уже сообщали, вчера у женщины с диагнозом COVID-19 родился ребёнок. У него были отобраны анализы и проведены исследования в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» на новую коронавирусную инфекцию. Сейчас пришли результаты - отрицательные! Все необходимые меры для благополучного родоразрешения были предприняты, - поделился он. 

Сергей Ханхареев также пожелал скорейшего восстановления и здоровья маме и малышке.

Как сообщал «Байкал-Daily», женщина родила накануне. Врачи, принимавшие роды, были в защитных костюмах. Сами роды проходили в отдельном боксе.

Женщина узнала о своём диагнозе всего несколько дней назад, когда вызвала врача из-за симптомов ОРВИ.

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