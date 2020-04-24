У малыша уже взяли анализ на коронавирус
Накануне в Улан-Удэ женщина, заболевшая короанвирусом, родила ребёнка. Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
18 апреля беременная улан-удэнка вызвала врача на дом, так как почувствовала симптомы ОРВИ. Врач сразу взял у женщины анализы, 20 апреля был получен положительный результат на коронавирус.
По словам министра, с беременной сразу связался перинатальный центр. Накануне улан-удэнка благополучно родила. Роды проходили в специальном боксе, медики были в защитных костюмах.
Сегодня улан-удэнку перевели в больницу, известно, что она чувствует себя хорошо. Кроме того, анализы на коронавирус взяли у младенца, однако результаты пока неизвестны.
Напомним, сегодня в Бурятии зарегистрировано 180 случаев заражения коронавирусом.
Улан-удэнка, заражённая коронавирусом, родила ребёнка
Общество, Фото:
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