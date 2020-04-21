Ранее из больниц выписали пациентов от 2 до 65 лет
В Бурятии раскрыли средний возраст выписавшихся пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. В республиканской инфекционной больнице сообщили, что средний возраст таких пациентов – 32 года.
Рассматривались данные на 20 апреля.
- Среди 38 выписанных (данные на 13 часов 20 апреля) были пациенты от 2 лет до 65 лет, средний возраст 32 года. Все пациенты были выписаны в удовлетворительном состоянии, с выздоровлением, хотя некоторым мы рекомендовали пройти курс восстановительного, реабилитационного лечения, - сообщили в инфекционной больнице.
Как сообщал «Байкал-Daily», к сегодняшнему дню число случаев заражений коронавирусом в Бурятии резко взлетело – до 153. Поставлен рекорд – сразу 28 новых больных за сутки.
В Бурятии назвали средний возраст вылечившихся от коронавируса
Общество, Фото:
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