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В Бурятии число заражений коронавирусом резко взлетело до 153

В Бурятии число заражений коронавирусом резко взлетело до 153
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Новый рекорд – сразу 28 новых больных за сутки

В Бурятии произошёл самый большой всплеск заражений коронавирусом. За одни только минувшие сутки выявили сразу 28  новых больных. Таким образом, число лабораторно подтверждённых случая заражения COVID-2019 выросло со 125 накануне до 153 сегодня.

- Пять случаев выявлены среди контактных лиц, а также в рамках мониторинга за пневмониями. 23 случая - это прибывшие из Ямала, - уточнили в республиканском оперштабе.

За весь период в Бурятии успешно завершили лечение и выписались из больницы 43 человека, умерли две пожилые пациентки.

В инфекционных стационарах продолжают лечение 85 пациентов. 23 заболевших, из числа прибывших из Ямало-Ненецкого автономного округа находятся в обсерваторе. В настоящий момент их госпитализируют. 

На госпитализации находятся 12 детей с COVID-19. Одного ребёнка накануне выписали. Состояние оставшихся удовлетворительное.

- Больных с внебольничной пневмонией – 45 человек, из них с коронавирусной инфекцией – 28, старше 65 лет – 10 человек, в том числе с коронавирусной инфекцией – восемь человек, - уточнили в оперштабе.

Число пациентов с COVID-19 в реанимации снизилось. Накануне их было пять, сейчас осталось четыре. Один человек – на аппарате ИВЛ.
  
На сегодня круг контактных лиц составляет 1263 человек, все лабораторно обследованы. 


коронавирус
 
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