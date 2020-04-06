Бурятский режиссёр представил песню про самоизоляцию





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юрий Ботоев (@yuri_botoev) 3 Апр 2020 в 11:58 PDT



« Мы сейчас живём в апреле,

Президент на той неделе.

Нас загнал на самокарантин,

Изоляция в квартире,

От стола и до сортира –

Мой маршрут, где я живу один…» - поётся в одном куплете песни.

В песне также поётся о том, что мужчина уже все дела переделал на недельной самоизоляции, а потом с ним начали разговаривать обои и даже чайник. Герой сожалеет в песенке о том, что не успел до карантина поехать к Свете. А потом мужчина в песне ужасается, что карантин продлили на месяц.



«На неделю я согласен,

А на месяц –это не моё…

За окном весна бушует,

Но нельзя там арестуют,

Лучше я два срока отсижу,

Дважды по 15 суток,

Там нескучно, хоть там жутко,

Ну а здесь совсем с ума сойду», - заключается в актуальной песенке.



Видео с премьерой песни просмотрели более 200 раз.



Как сообщал «Байкал-Daily», Юрий Ботоев не так давно путешествовал по жарким странам. Он предположил, что уже



Напомним, на прошлой неделе бурятский блогер

В песне также поётся о том, что мужчина уже все дела переделал на недельной самоизоляции, а потом с ним начали разговаривать обои и даже чайник. Герой сожалеет в песенке о том, что не успел до карантина поехать к Свете. А потом мужчина в песне ужасается, что карантин продлили на месяц., - заключается в актуальной песенке.Видео с премьерой песни просмотрели более 200 раз.Как сообщал «Байкал-Daily», Юрий Ботоев не так давно путешествовал по жарким странам. Он предположил, что уже переболел коронавирусом и интересовался, можно ли ему включиться в борьбу с инфекцией.Напомним, на прошлой неделе бурятский блогер сочинил актуальный стишок про имбирь - поётся в одном куплете песни.

Известный в Бурятии режиссёр, поэт-сатирик Юрий Ботоев в конце прошлой недели представил премьеру песни «Про карантин и Свету». В забавной песне поётся о днях и мыслях мужчины, которого загнали на карантин. Сам режиссёр описывает свою песню как «частично паническую и частично лирическую».