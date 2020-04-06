Бурятский режиссёр представил песню про самоизоляцию

Известный в Бурятии режиссёр, поэт-сатирик Юрий Ботоев в конце прошлой недели представил премьеру песни «Про карантин и Свету». В забавной песне поётся о днях и мыслях мужчины, которого загнали на карантин. Сам режиссёр описывает свою песню как «частично паническую и частично лирическую».
« Мы сейчас живём в апреле,
Президент на той неделе.
Нас загнал на самокарантин,
Изоляция в квартире,
От стола и до сортира –
Мой маршрут, где я живу один…» - поётся в одном куплете песни.
В песне также поётся о том, что мужчина уже все дела переделал на недельной самоизоляции, а потом с ним начали разговаривать обои и даже чайник. Герой сожалеет в песенке о том, что не успел до карантина поехать к Свете. А потом мужчина в песне ужасается, что карантин продлили на месяц.
«На неделю я согласен,
А на месяц –это не моё…
За окном весна бушует,
Но нельзя там арестуют,
Лучше я два срока отсижу,
Дважды по 15 суток,
Там нескучно, хоть там жутко,
Ну а здесь совсем с ума сойду», - заключается в актуальной песенке.
Видео с премьерой песни просмотрели более 200 раз.
Как сообщал «Байкал-Daily», Юрий Ботоев не так давно путешествовал по жарким странам. Он предположил, что уже переболел коронавирусом и интересовался, можно ли ему включиться в борьбу с инфекцией.
Напомним, на прошлой неделе бурятский блогер сочинил актуальный стишок про имбирь.