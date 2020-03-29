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В Бурятии без масок не будут пускать в дацаны

В Бурятии без масок не будут пускать в дацаны
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Все большие молебны в дацанах отменяются

Буддийская Традиционная Сангха России из-за коронавируса отметила все большие молебны в дацанах, которые обычно посещает много верующих.

Также ужесточены правила посещения буддийских храмов. Теперь все желающие прийти в дацан обязаны быть в масках.

- Распоряжение: всем ламам и верующим надевать маски, при посещении дацана обязательно соблюдать все меры предосторожности. Без масок не пустят в дацан, - говорится в сообщении Сангхи.

Ламы призвали во время карантина не покидать дома и не посещать места массового скопления людей. Также верующим напомнили о необходимости мыть руки, надевать маски при выходе на улицу, хорошо питаться.

- Читайте мантры и молитвы, лучше дома, - призывает Сангха. – Сила молитв будет сильной, если мы все вместе будем молиться дома и направлять эту энергию всех молитв , чтобы остановить распространение вируса . Так будет правильно и безопасно .

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня отказаться от посещения богослужений пожилых прихожан призвал Бурятский митрополит Савватий.

В Бурятии зарегистрировано восемь лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. На подтверждение диагноза коронавирусной инфекции в Новосибирск отправлены пять проб. Улицы Улан-Удэ обезлюдели, фоторепортаж можно увидеть по ссылке.

буддизм дацан коронавирус
 
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