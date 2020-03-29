Улан-Удэ замер. Фоторепортаж из обезлюдевшего города

Торговые центры закрыты, на улицах почти нет людей. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Жители Улан-Удэ в связи с распространением коронавируса предпочитают не выходить из дома. В воскресенье, 29 марта, на оживлённых центральных улицах прохожих почти нет. Некогда людные места пусты.
- Зомбиапокалипсис, - комментируют улан-удэнцы.
На дорогах также стало заметно меньше машин. К примеру, проблемный Элеватор теперь можно проскочить очень быстро. Почти пустыми ходят трамваи и автобусы.
Закрылись торговые центры. Ранее представители минздрава и Роспотребнадзора сообщили, что ТРЦ уйдут на вынужденный перерыв с понедельника, 30 марта. Однако уже в субботу начали закрываться объекты розничной торговли, торговые и торгово-развлекательные центры. Работают и будут работать в дни карантина только аптеки и продовольственные магазины. В воскресенье работал один только «Детский мир», остальные магазины в ТРЦ были уже закрыты.
Также приостановлена также салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, предусматривающих присутствие горожан, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом.
Стоматологические услуги оказываются только в экстренных случаях.
Рестораны, кафе и все предприятия общественного питания также закрыты с сегодняшнего дня. Работает только служба доставки на дом.
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