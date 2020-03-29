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Бурятский митрополит просит пенсионеров пока не ходить в храмы

Бурятский митрополит просит пенсионеров пока не ходить в храмы
Общество, 
Митрополит Савватий выпустил специальное видеообращение из-за коронавируса

Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий 29 марта записал видеообращение для своих подписчиков и прихожан пожилого возраста. Обращение связано с распространением коронавируса. 

- Люди должны почитать старость. Вы являетесь нашим сокровищем, нашим достоянием, поскольку вы носители мудрости и жизненного опыта. Наша забота сейчас также заключается в том, чтобы мы призвали вас, дорогие мои, по возможности воздержаться от посещения богослужений. Поскольку вы входите в группу риска, и вы нам дороги, - обратился к ним Савватий.

Он обещал, что прямые эфиры богослужений будут организованы в ближайшее время в крупнейших соцсетях – Instagram, «Вконтакте», Facebook. Увидеть их можно будет в том числе на личных страницах Савватия.

- Помимо всего, нами ведутся переговоры о проведении прямого эфира богослужения на Вербное воскресение на местных телеканалах, - сообщил Бурятский митрополит.

Он напомнил, что пожилые верующие могут в любое время вызвать дежурного священника, который имеется в каждом городском храме.

- Кто живёт в сёлах, то адрес вашего священника каждый из вас знает. Ни один священник не вправе отказать вам в причащении и обряде на дому, - подчеркнул Савватий. 

православие коронавирус
 
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