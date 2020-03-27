Предпринимателей привлекли к административной ответственности
В управление Россельхознадзора поступили сообщения от специалистов Бурятского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» об обнаружении в древесине четырех улан-удэнских организаций карантинных вредных организмов.
В партиях лесоматериалов, принадлежащих ООО «Лора», ООО «Регион-Транс», ООО «Гринком» и ИП Егорова, выявлены живые личинки малого чёрного елового усача. Хранение заражённой подкарантинной продукции является нарушением.
- В отношении должностных лиц организаций и предпринимателя возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ, составлены протоколы, выданы предписания об устранении нарушения правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Улан-Удэ в древесине лесозаготовителей нашли личинки вредителя
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