Художник-скульптор из Бурятии занял призовые места на выставке в Чехии

Владимир Шелковников представил работы в разделе «Век авангардизма»



Четыре работы художника-скульптора из Бурятии Владимира Шелковникова заняли три первых и одно второе места на международном выставочном проекте «Чешские Недели Искусств», которое проходил с 14 по 29 февраля в городе Йиглава (Чехия).



Проект «Чешские Недели Искусств» включает три раздела: «Век реализма», «Век авангардизма», «Век символизма». Владимир Николаевич представил на выставке несколько работ в разделе «Век авангардизма».



Его работы - панно «Богиня охоты», «Причал» и «Голова девушки» стали победителями в своих номинациях. В настоящее время работы экспонируются в Пражском магистрате, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.



Справка:



Шелковников Владимир Николаевич родился 22 декабря 1945 года в селе Сахули Баргузинского района. Ему в этом году исполняется 75 лет.



С 10 лет проявился природный талант, он стал рисовать, увлёкся музыкой, писал стихи, играл в футбол и руководил художественной самодеятельностью в школе. После окончания Гусихинской средней школы работал на Машзаводе в Улан-Удэ, а вечерами ходил в студию Дворца культуры ЛВРЗ к народному художнику Бурятии, герою Советского Союза Георгию Москалёву. Затем он поступил на 1 курс Народного университета имени Крупской, однако, служба в армии и семейные обстоятельства не позволили получить специализированное образование.



В 2019 году его проекты туристических целевых услуг по парку-музею «Светлая поляна» в Максимихе и «Музею-усадьбе художника» в селе Адамово Баргузинского района стали лауреатами дистанционного конкурса проектов ЦТУ Межрегионального туристического пояса «Сибирский тракт», заняв 3 и 6 места из 7 призовых мест.



В ноябре 2019 года Владимир Николаевич принял участие в международной выставке «Российская неделя искусств» в Москве, где занял 10 призовых мест в различных номинациях. Ему поступило предложение участвовать в «Итальянской неделе искусства», где 30 ноября 2019 года он занимает 5 призовых мест.



Также на международном фестивале абстрактного искусства - ABSTRACTUM Festival of Abstraction Arts, который проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 9 марта - его работа настенное панно «Богиня охоты» заняло 1 место в номинации «Объёмный объект» - абстракция в декоративно-прикладном искусстве.



В планах у художника установить в Бурятии скульптуры. В настоящее время Владимир Шелковников приглашает спонсоров и меценатов для создания монументальной скульптуры «Россия прирастала Сибирью», а также монумента к юбилею 75-летия Победы, над которым сейчас работает художник-скульптор. Все его произведения можно посмотреть в Баргузинском районе: в музее-усадьбе художника в селе Адамово, а в летнее время в селе Максимиха в парке-музее «Светлая поляна».





