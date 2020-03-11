Артистов театра «Байкал» приняли за китайцев с коронавирусом

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Труппа гастролирует по российским городам



В Красноярске артистов театра танца и песни «Байкал», которые сейчас находятся на гастролях, приняли за жителей Китая и, побоявшись заразиться коронавирусом, вызвали полицию.



Ранним утром 7 марта артисты заселялись в хостел, когда «бдительные» соседи вызвали полицию и сообщили о большой группе «китайцев». Сотрудники Росгвардии ушли после выяснения ситуации.



Об инциденте в соцсети рассказали несколько артистов, но сейчас их публикации недоступны.



Артистка театра Анастасия Дашинорбоева сегодня написала в Instagram: «Ещё до многим известного случая в Красноярске (когда при заселении в хостел ранним утром жители дома вызвали наряд полиции с заявлением, что заезжает банда китайцев) на нас косились во многих других городах».



Она рассказала о похожем случае в Тюмени.



- Мы как обычно выгружали свои многочисленные чемоданы и коробки с костюмами (их у нас много, и мы всегда их возим на себе), проходящая мимо женщина была крайне возмущена и высказывала людям: «Понаехали куча китайцев, и хоть бы маски ради приличия надели!!!» Женщина АУ?! вы разве не слышите, что толпа этих китайцев разговаривает на чисто русском языке и представьте, что у них ещё паспорт точь-в-точь как у вас! – эмоционально пишет она.



Театр «Байкал» гастролирует по городам России с концертной программой «Моя Бурятия».

