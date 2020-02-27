Он открылся в селе Сотниково
В Иволгинском районе Бурятии появился социальный хоспис. Медико-социальное учреждение было создано на базе приюта для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в селе Сотниково.
Средства на создание хосписа пошли из президентского гранта, который выиграл душепопечительский центр помощи и реабилитации граждан «Красноярово» при местом храме иконы Владимирской Божией Матери. До этого момента приют существовал за счёт пожертвований прихожан Сотниковского храма, что несло большую нагрузку для прихода. С помощью полученных грантовых средств появилась возможность лучше организовать услуги по оказанию бесплатной медицинской, духовной, юридической помощи бездомным больным.
Полученные средства пошли на лекарства, бытовую химию, еду, зарплату работникам, но главное – в приюте теперь появились медицинский кабинет, карантинный блок (изолятор), водоснабжение, санузел. Медицинский кабинет открыт не только для жителей приюта, получить срочную медицинскую помощь (перевязки, уколы, капельницы) могут в любой день недели и жители села.
Благодаря полученному гранту, принять нетранспортабельных, тяжелобольных людей с улицы в приюте села Сотниково уже реально. С начала действия гранта в хоспис поступило 23 человека. Сейчас работников приюта беспокоит то, что это поступившие – это люди трудоспособного возраста чуть больше 40 лет, но здоровье их уже разрушено, они одиноки и никому не нужны, нуждаются в человеческом участии. Они надеются, чтобы у каждого жителя хосписа появился друг, который смог помочь нуждающемуся, взял бы его под опеку. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Иволгинский район».
В Бурятии появился новый социальный хоспис
Общество, Фото:
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