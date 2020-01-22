Жителя Бурятии отправили в колонию за вождение в нетрезвом виде

Мужчина неоднократно нарушал ранее вынесенный приговор



Баргузинским районным судом рассмотрено представление уголовно-исполнительной инспекции в отношении жителя посёлка Усть-Баргузин.



Его осудили за езду в нетрезвом виде и приговорили к обязательным работам с лишением права заниматься определённой деятельностью в виде управления транспортными средствами на срок 1 год.



Однако сельчанин на путь исправления не встал. После принятия на работу для отбывания наказания в администрацию посёлка допускал многочисленные прогулы.



Осуждённый с нарушениями согласился, но просил не заменять ему назначенного наказания.



Однако осуждённому было заменено наказание. Его приговорили в реальному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.



Постановление не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба суда.

