Чита примет международный турнир по танцевальному спорту

На соревнования приедут пары из Японии, Монголии и Киргизии



Международный турнир по танцевальному спорту «Разрешите пригласить – 2019» на «Кубок города Читы» пройдёт в Чите 22 и 23 ноября. Турнир состоится в КСК «Мегаполис-Спорт». Начало соревнований в 9:00.



На сегодня уже заявлены пары близлежащих регионов – Бурятии и Иркутской области, а также дуэты Японии, Монголии и Киргизии. Читинские пары будут представлены семью танцевальными клубами. В судейскую коллегию войдут представители Японии и Монголии. Российские эксперты приедут из Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Тюмени и Улан-Удэ.



С целью развития танцевального мастерства спортсменов детских возрастных категорий на предстоящем турнире будут разыграны кубки по танцам «Танго», «Румба», «Фокстрот» и «Пасодобль» для спортсменов, которые впервые будут исполнять эти танцы на соревнованиях.



Порадует зрителей своим выступлением и, так называемый, хобби-класс, в котором занимаются взрослые творческие горожане, для которых танцы – это увлечение.



Победителей турнира ждут памятные кубки, призы, дипломы комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа «Город Чита».



23 ноября в 19:00 зрители смогут посмотреть гала-концерт с участием победителей и призёров этих соревнований с участием творческих коллективов. Гостей ждёт незабываемое шоу в КСК «Мегаполис-Спорт».



Турнир проводится федерацией танцевального спорта Забайкальского края в течение уже шестнадцати лет при поддержке главы городского округа «Город Чита» и содействии федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла России. Ежегодно в нём принимают участие более пятисот пар из разных субъектов Российской Федерации. Об этом сообщает федерация танцевального спорта Забайкалья.



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