Жители Иркутской области отдали мошенникам около 2 миллионов рублей

Все махинации выполнялись либо по телефону, либо через Интернет



Дежурными частями полиции Иркутской области за минувшие сутки зарегистрировано 14 заявлений граждан, ставших жертвами аферистов.



Сразу две жительницы Братска перевели крупную денежную сумму предполагаемым преступникам. Лже-сотрудники банка позвонили одной из братчанок и сообщили, что неизвестные пытаются похитить её накопления. Чтобы этого избежать, специалист порекомендовал перечислить деньги на другой счёт.



Выполнив финансовую операцию, потерпевшая лишилась порядка 1 миллиона 200 тысяч рублей.



Ещё двое жителей региона стали жертвами обмана пытаясь приобрести автозапчасти через интернет - в совокупности свыше 30 тысяч рублей в качестве предоплаты перевели жители Иркутска и Зимы.



Пенсионер из Черемхово перечислил аферистам больше 220 тысяч рублей при попытке провести операцию на брокерском рынке.



Желая приобрести дом в городе Красноярск житель Чуны в качестве задатка перечислил 20 тысяч рублей, после денежного перевода создатель объявления перестал отвечать на звонки.



- Обеспечить сохранность своих сбережений возможно прежде всего бдительным отношениям к финансовым операциям. Перепроверяйте поступающие сведения от «сотрудников банка», перезвонив на «горячую линию». Не переводите деньги в качестве предоплаты, это не является гарантом совершения сделки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области



