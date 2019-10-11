Прошли юбилейные торжества в честь дня рождения педагогического института
Иркутскому педагогическому институту исполнилось 110 лет. Торжественное мероприятие состоялось сегодня, 11 октября. От имени губернатора региона Сергея Левченко собравшихся поздравил зампредседателя областного правительства Теймур Магомедов.
Учреждение было открыто в Иркутске в 1909 году как учительский институт для подготовки высококвалифицированных педагогических работников. Сегодня Иркутский педагогический институт является одним из сильнейших педагогических подразделений Восточной Сибири, готовит будущих педагогов по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. В 2013 году министерство образования и науки РФ издало приказ о реорганизации вуза путём присоединения к Иркутскому государственному университету.
Ежегодно педагогический институт выпускает около 800 человек. Среди выпускников люди, которые внесли огромный вклад в развитие страны и региона. Это заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк, доктор педагогических наук Александр Дулов, доктор исторических наук Всеволод Дулов, математик, профессор Иван Мисюркеев, поэт Игнатий Рождественский, астроном Людмила Черных, писательница Юлия Шестакова, доктор психологических наук, профессор Владимир Асеев и другие. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Иркутскому вузу исполнилось 110 лет
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