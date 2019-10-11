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Африканцы отправились на Байкал в шортах

Африканцы отправились на Байкал в шортах
Общество, 
Участники чемпионата мира по боксу шокировали жителей Бурятии

Представители африканских стран отправились на Байкал в Бурятии в шортах. Это при том, что в эти дни в республике идёт снег, погода ухудшилась до минусовых температур. Видео сборов спортсменов в поездку опубликовала артистка театра «Байкал» Дарима Цыренова. Она была в числе провожающих.

- Вы представляете, он поедет сейчас на Байкал в шортах. Это жесть. Хочется снять свою одежду и отдать им, - прокомментировала Дарима, снимая видео в холле гостиницы, где собрались иностранцы.

По её словам, представители команды Бурунди были одеты всего лишь в лёгкие рубашки.




Вскоре иностранцы отправились в поездку. Дарима предположила, что большую часть пути люди будут находиться в автобусе, и возможно, не замёрзнут.

Стоит отметить, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Бурятии похолодает. По данным Бурятского гидрометцентра, с 11 по 13 октября ожидается холодная погода, среднесуточные температуры будут ниже нормы на 3-6 градусов. 

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях гости из Бурунди впервые увидели снег в Улан-Удэ. Представители жаркого континента радовались белоснежным хлопьям. 

Иностранцы прибыли в Бурятию в рамках чемпионата мира по боксу среди женщин. Сборная из африканской страны прилетела без тёплых вещей, ведь купить тёплые куртки дома им было просто негде. Так что на время проведения соревнований им выдали зимнюю экипировку сборной Бурятии. 

Байкал спорт бокс чемпионат мира Африка
 
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