Сборная Бурунди на чемпионате мира будет носить форму сборной Бурятии

Вчера в Бурятию на чемпионат мира по боксу среди женщин прибыла сборная Бурунди. Однако спортсменки прилетели лишь в футболках и мастерках, тёплые вещи они не взяли. Купить свитера и куртки спортсменкам и тренерам было просто негде.
- У нас уже минусовая температура и поэтому мы им вручаем форму сборной Республики Бурятия на время чемпионата, - рассказали «Байкал-Daily» в минспорте Бурятии.
Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдёт в Улан-Удэ с 3 по13 октября. Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в 16:00 сборная команда России проведёт открытую тренировку в ТРЦ «Форум». Вход свободный.
В субботу в Улан-Удэ также прилетели сборные Германии, США, Китая и Австралии. В воскресенье, помимо команды Бурунди, прибыл самолёт с командами Болгарии, Таиланда и Италии.
Справка:
Бурунди — государство в Восточной Африке; входит в число наименее развитых стран в мире. Граничит с Руандой на севере, Демократической Республикой Конго — на западе и Танзанией — на востоке и юго-востоке. Выхода к морю не имеет.