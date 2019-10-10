В Бурятии сильно похолодает

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Температура опустится на несколько градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, с 11 по 13 октября ожидается холодная погода, среднесуточные температуры будут ниже нормы на 3-6 градусов.



На автодорогах гололедица, на перевалах снежные накаты. Прогнозируется налипание снега на проводах.



Главное управление МЧС России по Бурятии призывает жителей соблюдать правила безопасности.



- Во избежание дорожно-транспортных происшествий при управлении транспортным средством соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны при проезде перекрёстков и пешеходных переходов, - предупреждают в МЧС.



Сотрудники МЧС даже дают следующий совет: «при гололёде стоит передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Наклонные места лучше обходить стороной».



