Температура опустится на несколько градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, с 11 по 13 октября ожидается холодная погода, среднесуточные температуры будут ниже нормы на 3-6 градусов.
На автодорогах гололедица, на перевалах снежные накаты. Прогнозируется налипание снега на проводах.
Главное управление МЧС России по Бурятии призывает жителей соблюдать правила безопасности.
- Во избежание дорожно-транспортных происшествий при управлении транспортным средством соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны при проезде перекрёстков и пешеходных переходов, - предупреждают в МЧС.
Сотрудники МЧС даже дают следующий совет: «при гололёде стоит передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Наклонные места лучше обходить стороной».
В Бурятии сильно похолодает
Общество, Фото:
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