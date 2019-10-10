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В Бурятии сильно похолодает

В Бурятии сильно похолодает
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Температура опустится на несколько градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, с 11 по 13 октября ожидается холодная погода, среднесуточные температуры будут ниже нормы на 3-6 градусов.

На автодорогах гололедица, на перевалах снежные накаты. Прогнозируется налипание снега на проводах.

Главное управление МЧС России по Бурятии призывает жителей соблюдать правила безопасности.

- Во избежание дорожно-транспортных происшествий при управлении транспортным средством соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны при проезде перекрёстков и пешеходных переходов, - предупреждают в МЧС.

Сотрудники МЧС даже дают следующий совет: «при гололёде стоит передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Наклонные места лучше обходить стороной».

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