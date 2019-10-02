В Бичурском районе Бурятии родилась пятая в 2019 году двойня

19 сентября Бичурский отдел ЗАГС провёл регистрацию пятой двойни в 2019 году



В семье местных жителей Виктора и Оксаны родились двое мальчиков. Детей назвали Антон и Павел.



Счастливых родителей с этим прекрасным событием поздравила начальник отдела. Она вручила свидетельства о рождении и пожелала детям расти здоровыми и сильными, сообщает управление ЗАГС в Бурятии.



