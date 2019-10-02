19 сентября Бичурский отдел ЗАГС провёл регистрацию пятой двойни в 2019 году
В семье местных жителей Виктора и Оксаны родились двое мальчиков. Детей назвали Антон и Павел.
Счастливых родителей с этим прекрасным событием поздравила начальник отдела. Она вручила свидетельства о рождении и пожелала детям расти здоровыми и сильными, сообщает управление ЗАГС в Бурятии.
В Бичурском районе Бурятии родилась пятая в 2019 году двойня
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