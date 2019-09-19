Тепло дали в 1786 домов Улан-Удэ

Между тем многие горожане жалуются на холод в своих квартирах



По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова подача тепла в квартиры горожан и социальные учреждения идёт с опережением графика, сообщает управление по информационной политике города.



10 сентября к теплоснабжению подключены 2 детских сада и 2 лечебных учреждения. 16 сентября, когда официально стартовал отопительный сезон, было подключено 184 многоквартирных дома, 17 сентября – 329 домов, 18 сентября - 380 домов. На сегодняшний день уже подключено 1786 многоквартирных домов, что на 32 % опережает график.



Остаются неподключенными по причине закрытия на ремонт два детских сада - № 5 «Хрусталик», № 58 «Золушка», одна школа - лингвистическая гимназия № 3. Также одно медицинское учреждение - Республиканский клинический противотуберкулёзный диспансер имени Дугаровой. До 26 сентября в данные учреждения будет осуществлена подача отопления.



- Подача тепла в квартиры и социальные объекты подаётся поэтапно. В целях недопущения гидравлической разбалансировки и для необходимого равномерного набора мощности источниками теплоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 полное подключение планируется произвести до 26 сентября, - пояснили в администрации Улан-Удэ.



Между тем многие горожане жалуются на холод в своих квартирах.



«Когда включат отопление? Живу в центре и так холодно. Брр... Надета я в тёплые штаны, в тёплую кофту и три пары носков, но все равно холодно!», «Люди, скажите, когда дадут отопление?», «Нету отопления, улица Трубачеева», «И в 47 тоже нет, у меня кот мёрзнет!», «На Ключевской не дали... коооогдааааа? Сколько можно мёрзнуть!!!», «На ПВЗ нет отопления», «Кому-то повезло с отоплением, а остальным видимо до 26 сентября придётся выполнять план для аптек, по продаже средств от кашля и простуды», «А у меня дали, и выключили», - возмущаются подписчики «Аноним 03».

