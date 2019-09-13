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В Бурятии проведут большой молебен от бед, эпидемий и голода

В Бурятии проведут большой молебен от бед, эпидемий и голода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Ганжурай гороо состоится в селе Алла Курумканского района

14 сентября с 14 часов в клубе села Алла Курумканского района Бурятии состоится молебен – чтение священного главного коренного текста Ганжур – 108 томов изречений Будды. Во время молебна будет совершаться ритуальный обход (по ходу солнца) вокруг села с этим текстом на руках. Для ритуального обхода должно быть минимум 108 человек. Таким образом, на каждого придётся по одному тому Ганжура.

Каждый держащий священное писание должен иметь собственный хадак, а ещё лучше – все пять цветов хадаков. Для усиления эффекта можно с собой иметь изображения Будды, Соодой ламы и т.д., можно держать зажжённую маленькую лампадку в баночке, благовонные палочки.

Ламы поясняют: «гораздо больше защиты для села и долины будет, если количество людей превысит 108 человек в несколько раз». Тогда одну книгу можно будет разделить на нескольких человек.

- Ритуальный обход со священным текстом является, пожалуй, самым мощным защитным ритуалом в буддизме. Ганжурай обход защищает от всех природных, техногенных катастроф, бед, эпидемий и голода. Также благословляет на самую крепкую кармическую связь с Учением Будды. Заложатся причины на рождение великих людей. Участники обхода очистят собственную карму от грехов, совершённых в 108 перерождениях. Нынешний ритуал, к тому же, усилится благословением 15-го числа по лунному календарю, днём Будды. Приглашаются все верующие, - сообщил шэрээтэ лама Курумканского дацана Олег Намжилов.

Лучшим подношением на алтарь Будде будут цветы, желательно живые.

После гороо верующие посетят Таалингын аршан – местопребывание Будды Медицины, открытый в своё время Соодой ламой. Буддисты попросят здоровья, наберут воды. Желающие смогут вместе с ламами помолиться у аршана и набрать для себя самой целебной воды. Верующим рекомендуют иметь при себе резиновую обувь.

буддизм
 
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