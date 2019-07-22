В Бурятии в летних лагерях показали пожарную технику

В ходе профилактических занятий было охвачено более 700 детей



На протяжении недели сотрудники МЧС проводили профилактические занятия со школьниками в летних детских спортивно-оздоровительных лагерях Улан-Удэ. Инспекторы Госпожнадзора инструктировали ребят по правилам пожарной безопасности и напомнили о том, как вызвать экстренные службы. Также инспекторы оценили отработку действий персонала в случае возникновения пожара.



Кроме того, пожарные 56-й части устроили для отдыхающих смотр пожарной техники и рассказали о работе пожарных. Школьники, в свою очередь, активно задавали вопросы и смогли попробовать себя в роли огнеборцев.



Всего в ходе профилактических занятий было охвачено более 700 детей.



- Ребята остались довольными, узнали много нового и интересного, вспомнили основные правила пожарной безопасности, стали другими глазами смотреть на спички. Возможно, когда-нибудь кто-то из этих ребят в будущем пополнит ряды огнеборцев Бурятии, - поделился начальник пожарной части №56 Николай Слепнев.



Всего проведено более 500 противопожарных инструктажей и бесед, размещено 515 материалов наглядной агитации и проведено 83 эвакуационных тренировок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

