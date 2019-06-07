Фестиваль ГТО среди дошкольников прошёл в Улан-Удэ

Дошкольники соревновались в различных видах испытаний



2 июня на Центральном стадионе прошёл летний фестиваль среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Начни с первой ступени!», сообщается в официальной группе по реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Бурятии.



Фестиваль среди дошкольников под девизом «ГТО сдадим мы дружно – быть здоровыми нам нужно!» проводится в Улан-Удэ во второй раз и набирает популярность. В прошлом году в соревновании, которое проходило в парке имени Жанаева, приняли участие около 70 детей из 12 детских садов города. В этом же году его участниками стали 138 дошкольников из 15 детских садов Улан-Удэ и Иволгинского района.



Дошкольники соревновались в различных видах испытаний: в беге на 30 м., смешанном передвижении на 1000 м., сгибании и разгибании рук в упоре лёжа на полу, наклонах вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, прыжках в длину, поднимании туловища из положения лёжа на спине, метании теннисного мяча в цель.



В каждом виде испытания были определены лучшие результаты среди мальчиков и девочек.



Закончился фестиваль выступлением школы ушу «Золотой дракон» и торжественным награждением победителей и призёров.



Участники соревнования, занявшие призовые места, были награждены медалями, грамотами и памятными призами с символикой ГТО.

