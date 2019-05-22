В Забайкалье впервые пройдёт велопарад

Помимо парада, в программе показательные выступления спортсменов и «Весёлые старты»



В Чите 25 мая на территории торгово-развлекательного центра «Макси» состоится первый Забайкальский велопарад. По словам организаторов, такое массовое мероприятие по велоспорту пройдёт в Забайкальском крае впервые.



Сбор участников и регистрация начнётся в 12:30. В 13:00 состоится торжественное открытие велопарада, дети посоревнуются на «Весёлых стартах», а спортсмены продемонстрируют свои умения на показательных выступлениях.



Массовый старт велопарада запланирован в 14:00. Километровый маршрут финиширует в лесном массиве «Северный», сообщает пресс-служба Минспорта Забайкальского края.

