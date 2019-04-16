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В Бурятии школьники напомнили водителям об уважении

В Бурятии школьники напомнили водителям об уважении
Общество, 
На дороги вышли юные инспекторы движения

В Закаменске сотрудники ГИБДД и активисты отряда юных инспекторов движения средней школы №1 напомнили водителям о соблюдении правил дорожного движения. Школьники призвали взрослых к взаимному уважению на дороге, сообщает УГИБДД по Бурятии

Надев яркие жилеты, ребята вышли на улицы города и побеседовали с водителями и пешеходами. В беседе с автомобилистами дети обозначили несколько важных тем: недопустимость управления транспортом в состоянии опьянения, выбор безопасной скорости движения и соблюдение правил перевозки юных пассажиров.

Пешеходам ЮИДовцы напомнили о безопасном поведении на проезжей части и личном примере законопослушного поведения на дороге для подрастающего поколения.

Участники профилактической акции внимательно слушали юных помощников Госавтоинспекции. Они обещали быть бдительными на дороге и за рулем транспортных средств и, в свою очередь, попросили ребят не подвергать себя опасности и соблюдать ПДД.



ГИБДД водители
 
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