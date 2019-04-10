Выпуску второй бурятской студии Ленинградского института исполняется 50

Артисты студии полвека радуют зрителей талантом и творчеством



В конце апреля в Бурятском академическом театре драмы пройдут юбилейные торжества, посвящённые 50-летию легендарной второй бурятской студии Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМИК). Об этом сообщили в Бурятском драматическом театре имени Хоца Намсараева.



Народные артисты России Михаил Елбонов и Людмила Дугарова, заслуженные артисты России Чингис Гуруев и Дарима Сангажапова - эти имена уже давно стали легендой бурятской драматической сцены.



В 1969 году 15 выпускников бурятской студии ЛГИТМИК пополнили труппу театра. Среди них были будущие выдающиеся деятели бурятской культуры – Майдари Жапхандаев, Владимир Кондратьев, Хэшэгто Мункуев, Базарханда Рабданова, Татьяна Абидаева, Гыма (Дарима) Батомункуева, Базар-Доржо Будаев, Федор Иннокентьев, Ешин-Хорло Дарбакова, Магдалина Булгутова, Александр Петрунин.



- На сегодняшний день Михаил Елбонов, Чингис Гуруев, Людмила Дугарова и Дарима Сангажапова не просто гордость и слава театра, а действующие артисты. И с их именами и деятельностью связана целая эпоха расцвета нашего театра, они пример истинного служения искусству, пример человеческого благородства и красоты! – говорится в сообщении театра.



В рамках празднования юбилейных мероприятий в честь 50-летия второй ленинградской бурятской студии 24 апреля пройдёт Вечер песен и поэзии заслуженного артиста России, признанного в Бурятии поэта, писателя, переводчика Чингиса Гуруева.



27 апреля состоится спектакль-концерт «Нева мүрэнэй долгинһоо», в программе которого: песни, стихи, монологи, отрывки из спектаклей «Үнгэрһэн сагай һэбшээн. Ветер минувших времен», «Эхын дуудалга. Зов матери», «Наадан. Игрок», «Шэнхинүүр шулуунууд. Поющие камни», «Оройтоһон дуранай охин», «Хайлгана. Чайка», «Августовские киты», «Эжыетнай эрьенгээ».



