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Выпуску второй бурятской студии Ленинградского института исполняется 50

Выпуску второй бурятской студии Ленинградского института исполняется 50
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Артисты студии полвека радуют зрителей талантом и творчеством

В конце апреля в Бурятском академическом театре драмы пройдут юбилейные торжества, посвящённые 50-летию легендарной второй бурятской студии Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМИК). Об этом сообщили в Бурятском драматическом театре имени Хоца Намсараева.

Народные артисты России Михаил Елбонов и Людмила Дугарова, заслуженные артисты России Чингис Гуруев и Дарима Сангажапова - эти имена уже давно стали легендой бурятской драматической сцены.

В 1969 году 15 выпускников бурятской студии ЛГИТМИК пополнили труппу театра. Среди них были будущие выдающиеся деятели бурятской культуры – Майдари Жапхандаев, Владимир Кондратьев, Хэшэгто Мункуев, Базарханда Рабданова, Татьяна Абидаева, Гыма (Дарима) Батомункуева, Базар-Доржо Будаев, Федор Иннокентьев, Ешин-Хорло Дарбакова, Магдалина Булгутова, Александр Петрунин.

- На сегодняшний день Михаил Елбонов, Чингис Гуруев, Людмила Дугарова и Дарима Сангажапова не просто гордость и слава театра, а действующие артисты. И с их именами и деятельностью связана целая эпоха расцвета нашего театра, они пример истинного служения искусству, пример человеческого благородства и красоты! – говорится в сообщении театра.

В рамках празднования юбилейных мероприятий в честь 50-летия второй ленинградской бурятской студии 24 апреля пройдёт Вечер песен и поэзии заслуженного артиста России, признанного в Бурятии поэта, писателя, переводчика Чингиса Гуруева.

27 апреля состоится спектакль-концерт «Нева мүрэнэй долгинһоо», в программе которого: песни, стихи, монологи, отрывки из спектаклей «Үнгэрһэн сагай һэбшээн. Ветер минувших времен», «Эхын дуудалга. Зов матери», «Наадан. Игрок», «Шэнхинүүр шулуунууд. Поющие камни», «Оройтоһон дуранай охин», «Хайлгана. Чайка», «Августовские киты», «Эжыетнай эрьенгээ».

театр бурятской драмы
 
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