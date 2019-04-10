Слёт школьных лесничеств пройдёт Бурятии

В республике насчитывается более 40 экологических объединений



Юные лесники и экологи готовятся к предстоящему республиканскому слёту школьных лесничеств. После прошлогоднего республиканского слёта школьных лесничеств, экологические объединения появились почти в каждом районе Бурятии. Сегодня их насчитывается уже более 40, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



Так, Усть-Баргузинский лесхоз провёл экскурсию на ферме для членов школьного лесничества «Росток». В распоряжении жителя села Макаринино не только индюки и утки, достопримечательностью небольшой фермы являются страусы. О них фермер может рассказывать часами, чем и обрадовал школьников. Ребята смогли не только посмотреть и узнать новые факты о страусах, но и погладить их.



- Сначала было страшно подходить к ним, у них такая длинная шея, лапы и огромные перья. На некоторых ребят они шипели, но потом мы потихоньку подошли к страусам ближе, и они разрешили себя погладить, - делятся эмоциями ребята.



- Когда ребята видят что-либо в первый раз, они получают невероятные эмоции, и запоминают событие надолго. Наша задача – научить ребят любить и уважать лес и животных. Поэтому мы проводим для детей всевозможные экскурсии, игры, квесты, чтобы это действительно запомнилось, - рассказывает инженер по ОЗЛ Усть-Баргузинского лесхоза Сергей Седельников.



Пока Усть-Баргузинское школьное лесничество занимается животными, их коллеги, школьное лесничество «Щит и меч» изучают мир растений.



Члены Баргузинского школьного лесничества вместе с куратором отправились в 4-дневный тур по близлежащим районам Бурятии в поисках знаний. Школьники посетили Ботанический сад Иркутского Государственного университета. Ребята изучили различные виды хвойных растений, а также редкие и исчезающие виды, внесённые в Красную книгу Иркутской области и Красную книгу России. Из уст профессионального гида, ученики узнали о профессии гида, эколога и ботаника, а также историю Ботанического сада и занимательные случаи из жизни.



В музее Байкала в Листвянке дети познакомились с обитателями священного озера, изучили флору и фауну, узнали историю Байкала и множество фактов о нем. Также ребята совершили виртуальное погружение в батискафе на дно озера.



- После приезда домой, ребята ещё целую неделю рассказывали родителям, друзьям и знакомым о поездке. Это небольшое путешествие доставило ребятам очень много положительных эмоций, ведь многие дети вообще не выезжали дальше Баргузина. Ребята очень любознательны – много читают, интересуются всем подряд. Так они готовятся к республиканскому слёту школьных лесничеств, хотят стать первыми, - рассказывает Ольга Суровая, куратор школьного лесничества.



Сейчас ребята вместе с куратором планируют поездки в близлежащие города и объекты культурного наследия.





