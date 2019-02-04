По всему миру пройдёт всебурятский фестиваль бууз
Как сообщал «Байкал-Daily», в Сагаалган по всему миру пройдёт всебурятский фестиваль бууз. В акции принимают участие жители столицы и районов Бурятии, а также земляки с других стран. Акция «Кругосветное путешествие буузы – Всебурятский фестиваль бууз» направлена на сохранение традиций взаимопомощи, пропаганду культуры бурятского народа.
Во время акции участники дарят национальное бурятское блюдо - буузы ветеранам, малообеспеченным и многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Присоединился к данной акции и Улан-Удэ, сообщает управление по информационной политике города. Так, к акции присоединились городские власти - администрация Улан-Удэ, Улан-Удэнский городской Совет депутатов, Контрольно-счётная палата, Комбинат по благоустройству и МУП «Водоканал
Всего городские власти посетят 42 семьи (148 человек).
К акции уже подключились Кижингинский, Хоринский, Селенгинский, Баргузинский, Закаменский, Курумканский, Мухоршибирский, Прибайкальский районы, земляки из Австралии, Германии, Израиля и Таиланда.
Чиновники Улан-Удэ подарят буузы нуждающимся семьям
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