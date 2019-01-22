Бурятская бууза отправится в кругосветное путешествие



«Серебряные» волонтеры Бурятии, Байкальский благотворительный фонд местного сообщества приглашают жителей Бурятии, других регионов России, земляков, проживающих в зарубежных странах в преддверии Бурятского нового года - Сагаалгана принять участие во всемирной акции «Кругосветное путешествие буузы - Всебурятский фестиваль бууз». Об этом сообщили в фонде.



- В Сагаалган принято обмениваться дарами за праздничным столом, в кругу семьи и друзей, и каждый подарок сопровождается пожеланиями счастья и долголетия. Если пожалеть чего-то другим в этот период, то весь предстоящий год можно прожить в бедности, - говорят организаторы акции.



Данная благотворительная акция подразумевает сохранение традиций взаимопомощи и дарения подарков к бурятскому Новому году и пропаганду культуры бурятского народа.



Во время акции «серебряные» волонтёры, жители Бурятии, коммерческие компании посетят и предоставят буузы детским домам, социальным учреждениям, в которых проживают особые дети, одиноким пожилым людям.



К акции подключились Кижингинский, Хоринский, Селенгинский, Баргузинский, Закаменский, Курумканский, Мухоршибирский, Прибайкальский, районы, друзья из Австралии, Германии, Израиля и Таиланда.



Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов и министерства социальной защиты населения РБ.



Справка:



Сагаалган (праздник Белого месяца) – Новый год у народов, которые проповедуют буддизм. На территории нашей страны его широко отмечают в Бурятии, Калмыкии, Республике Тыве, Коми, Алтайском крае и в целом ряде других регионов. В 2019 году Сагаалган в Бурятии отмечается 5 февраля.



Его принято встречать во всём белом. Сагаалган – лучшее время для гостей. В эти три дня принято ходить в гости и приглашать гостей к себе, отмечая праздник большой и шумной компанией.



Первым поздравляют главу семьи, старшего в роду: младший член семьи подходит к старшему с открытыми руками, ладонями кверху. Старший же опускает свои руки на руки младшего, словно опираясь на заботливо подставленные ладони. Это символизирует уважение и возможность оказать поддержку старшему в любое время.





Контакты для связи с авторами проекта: Байкальский благотворительный фонд местного сообщества, менеджер проекта Елена, раб. тел. 8(3012)23-22-16, сот. 89247793173 , e-mail: bbfond@mail.ru

