Cтудентки из Улан-Удэ вошли в десятку лучших в России













Церемония награждения. На сцену вызывали только трёх лучших в каждой номинации

9 ноября в Астрахани были объявлены победители национальной премии «Студент года-2018» среди учащихся ссузов. Общий призовой фонд премии составляет более 3,5 млн рублей.В этом году победители были определены в семи номинациях – «Староста года», «Профессионал года», «Творческая личность года», «Доброволец года», «Общественник года», «Спортсмен года» и Гран-при конкурса.В десятку лучших в своих номинациях вошли две представительницы Улан-Удэ, студентки авиационного техникума Наталья Фёдорова и Дарья Контеева.боролась за победу в номинации «Доброволец года», где собрались студенты – организаторы благотворительных мероприятий. В результате она стала 7-й среди 25-ти участников со всей страны.- Этапы конкурса в данной номинации были следующие: самопрезентация, эссе, открытый урок в школе, TEDx и решение кейса, - сообщили «Байкал-Daily» в авиационном техникуме.Победительницей же стала Полина Солоха, учащаяся факультета городского хозяйства среднего профессионального образования Уральского государственного горного университета (Свердловская область).В главной номинации – Гран-при «Студент года» – приняла участие ещё одна улан-удэнка. Она заняла 4-е место из 23-х.- Этапы конкурса были: самопрезентация, проверка знаний, эссе, интервью и битва лидеров, - уточнили в авиационном техникуме.За звание боролись лучшие из лучших – те, кто имеет выдающиеся заслуги сразу в нескольких направлениях. Это победители творческих форумов, спортивных состязаний, активные участники студенческого самоуправления и общественной деятельности. Звание «Студент года-2018» среди учащихся ссузов в итоге получил Филипп Каличенко из Петрозаводска (Карелия). Он будущий железнодорожник, учится по специальности «техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».