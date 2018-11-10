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Cтудентки из Улан-Удэ вошли в десятку лучших в России

Cтудентки из Улан-Удэ вошли в десятку лучших в России
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В Астрахани завершился всероссийский конкурс «Студент года-2018» среди учащихся ссузов

9 ноября в Астрахани были объявлены победители национальной премии «Студент года-2018» среди учащихся ссузов. Общий призовой фонд премии составляет более 3,5 млн рублей.

В этом году победители были определены в семи номинациях – «Староста года», «Профессионал года», «Творческая личность года», «Доброволец года», «Общественник года», «Спортсмен года» и Гран-при конкурса.

В десятку лучших в своих номинациях вошли две представительницы Улан-Удэ, студентки авиационного техникума Наталья Фёдорова и Дарья Контеева.

Дарья Контеева боролась за победу в номинации «Доброволец года», где собрались студенты – организаторы благотворительных мероприятий. В результате она стала 7-й среди 25-ти участников со всей страны.

- Этапы конкурса в данной номинации были следующие: самопрезентация, эссе, открытый урок в школе, TEDx и решение кейса, - сообщили «Байкал-Daily» в авиационном техникуме.

Победительницей же стала Полина Солоха, учащаяся факультета городского хозяйства среднего профессионального образования Уральского государственного горного университета (Свердловская область).

В главной номинации – Гран-при «Студент года» – приняла участие ещё одна улан-удэнка Наталья Фёдорова. Она заняла 4-е место из 23-х.

- Этапы конкурса были: самопрезентация, проверка знаний, эссе, интервью и битва лидеров, - уточнили в авиационном техникуме.

За звание боролись лучшие из лучших – те, кто имеет выдающиеся заслуги сразу в нескольких направлениях. Это победители творческих форумов, спортивных состязаний, активные участники студенческого самоуправления и общественной деятельности. Звание «Студент года-2018» среди учащихся ссузов в итоге получил Филипп Каличенко из Петрозаводска (Карелия). Он будущий железнодорожник, учится по специальности «техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог». 



Церемония награждения. На сцену вызывали только трёх лучших в каждой номинации 
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