Через Бурятию не смогли провезти 532 кг продуктов

Составлено 4 административных протокола
В международном автомобильном пункте пропуска «Кяхта» в Бурятии специалистами Россельхнадзора за неделю, с 18 по 24 октября были досмотрены ручная кладь, машины, ехавшие из Монголии и Китая в Россию и обратно.
За неделю было выявлено полтонны подкарантинной продукции: картофель, свежая капуста, морковь, сухофрукты, свежие фрукты, провозились без фитосанитарного сертификата. По данным фактам составлено четыре административных протокола. Продукция возвращена владельцам для оформления документов, наложены административные штрафы.
Рассмотрено 12 заявлений на выдачу фитосанитарных сертификатов, выдано 14 документов на подкарантинную продукцию, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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