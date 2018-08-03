В Улан-Удэ пройдёт «Музыкальная суббота»

Горожане послушают любимые композиции, посетят фитнес-занятие и станцуют хип-хоп



4 августа в парке «Юбилейный» муниципальный концертный духовой оркестр откроет проект «Парк здоровья». С 17.00 до 18.00 часов музыканты будут радовать горожан разнообразными композициями на любой вкус, сообщают организаторы в соцсетях.



С 18:00 здесь стартует проект «Открытая сцена - танцы здоровья». В рамках него специальное занятие проведёт инструктор одного из фитнес-клубов столицы Бурятии.



С 19:00 жители Улан-Удэ станцуют хип-хоп с приглашёнными на мероприятие педагогами.

