В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Заиграевском районе работодатель грубо нарушал права работников-инвалидов.
- В соответствии со статьёй 23 федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» для инвалидов I и II групп устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда, - сообщают в пресс-служба республиканской прокуратуры.
В ГАУЗ «Заиграевская центральная районная больница» 7 работников учреждения, имеющим инвалидность, работали без сокращения рабочего времени.
Аналогичные нарушения закона выявлены в деятельности АУ РБ «Заиграевский лесхоз», где работник, являющейся инвалидом II группы, работал по 40 часов.
Кроме того, не соблюдалось работодателями и требование о продолжительности предоставляемого инвалидам ежегодного отпуска. Так, в трудовых договорах двух работников-инвалидов МАУК «Многофункциональный культурно – досуговый центр Заиграево» было прописано, что их отпуск составит 36, а не 38 календарных дней.
Такое же нарушение было в АУ РБ «Хандагатайский лесхоз». Там необоснованно сократили отпуск четырём работникам-инвалидам.
- В целях устранения нарушений закона руководителям учреждений внесены преставления, которые рассмотрены и удовлетворены, к дисциплинарной ответственности привлечены 3 должностных лица, - заключают в прокуратуре Бурятии.
В Бурятии работникам-инвалидам необоснованно сокращали отпуск
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