Для этого они могут обратиться к страховому представителю
В случае недовольства качеством медицинской услуги жители республики могут решить проблему не выходя из медицинской организации. Для этого можно обратиться к страховым представителям, которые работают в поликлиниках и больницах.
- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования, министерство здравоохранения и страховые компании объединили усилия, чтобы превратить страхового агента в сфере ОМС в защитника и помощника застрахованного пациента, - сообщают организаторы.
Этот опыт распространяется и по районам республики. Так, в рамках повышения удовлетворённости пациентов качеством медицинских услуг, со 2 квартала в помещениях взрослой, детской поликлиник и женской консультации Гусиноозёрской ЦРБ ведут приём сразу несколько страховых представителей.
Они информируют застрахованных на всех этапах оказания им медицинской помощи, а также работают по защите прав и законных интересов в сфере ОМС.
Представители страховой организации отвечают на вопросы граждан, касающиеся соблюдения их прав при оказании медицинской помощи, её доступности и качества, в пределах своей компетенции; принимают обращения; выявляют случаи неудовлетворённости доступностью и качеством оказанной медицинской помощи посредством опроса и анкетирования застрахованных лиц и другое, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.
Жители Бурятии могут пожаловаться на медуслуги в поликлиниках
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