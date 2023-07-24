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В Бурятии лишь 9% семей оказалось по силам удовлетворить все свои потребности

В Бурятии лишь 9% семей оказалось по силам удовлетворить все свои потребности
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Они могут позволить себе квартиры, машины и полноценный отдых

Эксперты авторитетного агентства РИА Рейтинг назвали регионы-лидеры по численности среднего класса. К таковому относятся семьи, где работает хотя бы один человек и которые могут позволить себе покупку машины и квартиры плюс качественный отпуск каждый год.

При этом после ежемесячных платежей по кредитам на автомобиль и жильё на каждого человека должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов (ПМ). А ещё у таких семей есть возможность регулярно откладывать деньги «на непредвиденный случай».

При составлении рейтинга специалисты учитывали размер зарплаты и ПМ, стоимость автомобиля и затраты на него, цены на жильё, ипотечные ставки и прочие параметры – причём для каждого региона отдельно.

Исследование показало, что только 11% россиян можно отнести к среднему классу. В ушедшем 2022 году его доля составляла 11,5%, а в 2019-м – 14,2%. Эксперты связывают это с экономическими потрясениями из-за пандемии и иностранными санкциями.

Возглавил список Ямало-Ненецкий автономный округ. В ЯНАО 39,2% семей, которые могут полностью удовлетворить все свои потребности. Далее идут Чукотка (32,5%), Магаданская область (31,9%), Москва (30%) и Сахалин (28,7%). Замыкают топ-10 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ненецкий АО, Якутия, Камчатка и Санкт-Петербург.

А вот у аутсайдера рейтинга – Ингушетии – этот показатель в 30 раз меньше, чем у лидера – 1,4%.

Бурятия оказалась в числе середнячков – она значится на 32 месте (8,9%). Соседняя Иркутская область в перечне 15-ая (13,9%), Забайкальский край – 30-ый (9%).

Первая десятка состоит в основном из северных регионов. Причина тому – большие зарплаты при относительно низкой стоимости недвижимости. Что касается Первопрестольной и Питера, доля среднего класса там очень высокая – особенно в Москве. Но и расходы немаленькие.

- Цены на жильё в столице ощутимо выше среднероссийских, а повседневные расходы на достаточно высоком уровне – в основном из-за стоимости потребительских услуг, – отмечают эксперты.
 
Две столицы заметно опережают остальные регионы из топ-10 по численности населения. Только в Москве насчитали более 22% (порядка 800 тысяч) всех российских семей среднего класса, а в Петербурге – 6,2%. На оставшиеся 8 субъектов приходится лишь 7,9%.

По мнению специалистов, стать средним классом проще всего одинокому работающему человеку или бездетной паре, где трудятся оба. В большинстве регионов первому хватит жалованья в сто тысяч рублей, а во втором случае на двоих потребуется примерно 140-160 тысяч. 

Впрочем, в некоторых регионах для этого достаточно и меньшей суммы. Например, в Москве семье, где три человека, супруги должны зарабатывать по 150 тысяч каждый, на Чукотке – 190, в городе на Неве – 125. В 14 регионах Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов для этого хватит и 100 тысяч рублей в месяц.
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