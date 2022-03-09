Стоимость обнаруженных в ходе рейда меховых изделий превысила 828 тысяч рублей
12 шуб из меха норки, енота, лисы и мутона без обязательной маркировки обнаружили читинские таможенники во время рейда по торговым точкам столицы Забайкальского края. Стоимость меховых изделий составила более 828 тысяч рублей.
- Шубы находились на реализации без контрольных идентификационных знаков (КИЗов). Производителя данных меховых изделий установить не удалось, - сообщает пресс-служба Читинской таможни.
Начальник отделения контроля за ввозом и оборотом товаров Читинской таможни Татьяна Сапожникова пояснила, что изделия из меха, представленные для продажи, должны иметь маркировку (КИЗ). По индивидуальному коду покупатель может проверить любое меховое изделие и узнать весь его путь от производства до реализации в конкретном магазине. Главная задача маркировки – помочь потребителю выбрать качественную вещь, тем более такую дорогостоящую.
В ходе рейда продавец предоставила свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Однако сотрудники таможни выяснили, что деятельность продавца как индивидуального предпринимателя была прекращена ещё в апреле 2021 года. Документы, подтверждающие приобретение товара, договор аренды торговой площади также предоставлены не были.
Информация по предпринимательнице была направлена сотрудниками таможни в УФНС по Забайкальскому краю для принятия решения по незаконной предпринимательской деятельности.
Читинка незаконно торговала шубами
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Стоимость обнаруженных в ходе рейда меховых изделий превысила 828 тысяч рублей
Будет приостановлена продажа Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков
Ранее компания приостановила производство российских проектов
Бизнес, 08.03.2022
С раннего утра в цветочных магазинах довольно много посетителей. ФОТО
Вся партия будет уничтожена
Компания объяснила приостановку поставок телефонов логистическими трудностями
Он потратил больше 20 млн рублей на неисправную машину
Они появятся в торговых точках до конца этого месяца
Обучиться смогут все желающие с высшим образованием до 35 лет
Она заявила, что ни в коем случае не стоит падать духом
Бизнес, 03.03.2022
Накануне все они были закрыты без объяснения причин
Бизнес, 03.03.2022
H&M объявила о временной приостановке продаж в России
Мероприятие состоится через неделю
Предприниматель продавала контрафактный товар
Бизнесмены смогут сообщить прокурору о нарушении своих прав