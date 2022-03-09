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Читинка незаконно торговала шубами

Читинка незаконно торговала шубами
Бизнес,  Фото:Читинская таможня
Стоимость обнаруженных в ходе рейда меховых изделий превысила 828 тысяч рублей

12 шуб из меха норки, енота, лисы и мутона без обязательной маркировки обнаружили читинские таможенники во время рейда по торговым точкам столицы Забайкальского края. Стоимость меховых изделий составила более 828 тысяч рублей.

- Шубы находились на реализации без контрольных идентификационных знаков (КИЗов). Производителя данных меховых изделий установить не удалось, - сообщает пресс-служба Читинской таможни.

Начальник отделения контроля за ввозом и оборотом товаров Читинской таможни Татьяна Сапожникова пояснила, что изделия из меха, представленные для продажи, должны иметь маркировку (КИЗ). По индивидуальному коду покупатель может проверить любое меховое изделие и узнать весь его путь от производства до реализации в конкретном магазине. Главная задача маркировки – помочь потребителю выбрать качественную вещь, тем более такую дорогостоящую.

В ходе рейда продавец предоставила свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Однако сотрудники таможни выяснили, что деятельность продавца как индивидуального предпринимателя была прекращена ещё в апреле 2021 года. Документы, подтверждающие приобретение товара, договор аренды торговой площади также предоставлены не были.

Информация по предпринимательнице была направлена сотрудниками таможни в УФНС по Забайкальскому краю для принятия решения по незаконной предпринимательской деятельности.
Таможня торговля

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