Читинка незаконно торговала шубами

Бизнес, Фото: Читинская таможня

Стоимость обнаруженных в ходе рейда меховых изделий превысила 828 тысяч рублей



12 шуб из меха норки, енота, лисы и мутона без обязательной маркировки обнаружили читинские таможенники во время рейда по торговым точкам столицы Забайкальского края. Стоимость меховых изделий составила более 828 тысяч рублей.



- Шубы находились на реализации без контрольных идентификационных знаков (КИЗов). Производителя данных меховых изделий установить не удалось, - сообщает пресс-служба Читинской таможни.



Начальник отделения контроля за ввозом и оборотом товаров Читинской таможни Татьяна Сапожникова пояснила, что изделия из меха, представленные для продажи, должны иметь маркировку (КИЗ). По индивидуальному коду покупатель может проверить любое меховое изделие и узнать весь его путь от производства до реализации в конкретном магазине. Главная задача маркировки – помочь потребителю выбрать качественную вещь, тем более такую дорогостоящую.



В ходе рейда продавец предоставила свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Однако сотрудники таможни выяснили, что деятельность продавца как индивидуального предпринимателя была прекращена ещё в апреле 2021 года. Документы, подтверждающие приобретение товара, договор аренды торговой площади также предоставлены не были.



Информация по предпринимательнице была направлена сотрудниками таможни в УФНС по Забайкальскому краю для принятия решения по незаконной предпринимательской деятельности.

