«Россети Сибирь» внедряет гибридные станции в районах Бурятии

Компания «Россети Сибирь» совместно с правительством Бурятии продолжает электрифицировать отдаленные территории республики с помощью автономных гибридных электроустановок



В местности Урочище Хоры сельского поселения Тарбагатайское в крестьянском фермерском хозяйстве Надежды Черных запущена автономная гибридная электроустановка (АГЭУ) мощностью 5 кВт. Стоимость этой мини-АГЭУ составила всего 1,4 млн рублей. Расходы на строительство электросетей традиционным способом здесь превысили бы шесть миллионов рублей. Всего в Бурятии установлено 28 таких АГЭУ. Благодаря им, удалось сэкономить более 290 млн рублей, которые были бы включены в тариф для потребителей.



Автономная гибридная электроустановка (АГЭУ) — это солнечные электростанции, сопряжённые с дизель-генераторами и аккумуляторами. В дневные часы электричество вырабатывает солнечная установка, накапливая избыток в аккумулятор, дизель-генератор включается на пике потребления — обычно в утренние и вечерние часы. Ночью расходуется накопленная электроэнергия. Мини-АГЭУ разработаны специально для изолированных районов без доступа к электрическим сетям или как альтернативный вариант традиционного подключения к сети потребителей максимальной мощностью до 15 киловатт. В Бурятии монтажом таких современных установок занимается ООО «Энергостройсервис».



– Компания «Россети Сибирь» в Бурятии активно поддерживает внедрение таких АГЭУ. Применение солнечных модулей и современной интеллектуальной системы позволяет не строить протяжённые линии электропередачи для обеспечения электроснабжения фермерских хозяйств и избежать значительного роста тарифов на передачу электрической энергии, а также роста конечной стоимости за кВт·ч электроэнергии для потребителей. Благодаря установке 28 таких гибридных электростанций, удалось сэкономить почти 300 миллионов рублей, – отметил директор филиала компании «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» Сергей Козлов.



Бурятия является регионом с очень высокой долей малых форм хозяйствования в аграрном производстве. Отсутствие постоянного электроснабжения в таких фермерских хозяйствах (КФХ) не только осложняет их деятельность, но и существенно понижает возможность как их дальнейшего развития, так и отрасли в целом. Главной проблемой остается отдалённость и труднодоступность: большинство хозяйств удалены от электрических сетей на три километра и более. Решение проблемы с электроснабжением энергетики видят в широком внедрение мини-АГЭУ.



Правительство Бурятии поддерживает это направление развития и предоставляет субсидии из республиканского бюджета, компенсируя 95% затрат на приобретение и установку мини-АГЭУ.



По информации, предоставленной минсельхозом РБ, 23 КФХ региона уже воспользовались государственной поддержкой на общую сумму 14,901 млн рублей: в 2019 году – 11 единиц на 3,561 млн рублей, а в 2020 году – 12 единиц на 11,340 млн рублей. В первый месяц 2021 года уже подано пять заявок на компенсацию на 5 млн рублей.



- Для нашего района установка этой АГЭУ стала «первой ласточкой». Но мы рассчитываем на дальнейшее внедрение солнечных технологий и готовы всеми возможными способами продвигать их. Особенно приятно, что и правительство республики и «Россети Сибирь» делают все возможное, чтобы таких современных хозяйств, стало больше, - рассказала глава Тарбагатайского района Светлана Шабаршова.

