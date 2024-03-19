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В Иркутской области дети помогли мужчине отбиться от стаи собак

В Иркутской области дети помогли мужчине отбиться от стаи собак
Происшествия,  Фото:Сводка 18+
Следователи проводят доследственную проверку

В Иркутской области дети спасли мужчину от нападения стаи собак.

Инцидент произошёл во дворе многоквартирного дома в Усть-Куте. Камера видеонаблюдения сняла, как стая собак окружила мужчину – псы громко лаяли и пытались его укусить.

Тогда на помощь мужчине поспешили дети, игравшие неподалёку. Они подбежали и вместе разогнали собак.

После публикации видео в телеграм-канале «Сводка 18+» следователи начали проверку по признакам преступления по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователи проверят должностных лиц, ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных. Ход и результаты процессуальной проверки поставила на контроль прокуратура.

собаки

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