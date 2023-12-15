Уставший от службы военный из Забайкалья подался в Бурятию

Он отправился в самоволку и нашёлся только через семь месяцев
Перед Борзинским гарнизонным военным судом за уклонение от службы недавно предстал военнослужащий из Забайкалья. Он решил отдохнуть от своих обязанностей и пропал. Как сообщили в официальном telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда, 12 февраля мужчина не явился на службу.
Выяснилось, что он уехал в соседнюю Бурятию. Военного разыскали только семь месяцев спустя, 19 сентября, сотрудники военной полиции.
В итоге его признали виновным и дали пять с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
Он отправился в самоволку и нашёлся только через семь месяцев
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